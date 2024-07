Sud danas odlučuje o optužnici protiv Hrvoja Vojkovića za subvencijsku prevaru

Koncem veljače su uhićeni, u svibnju su optuženi, a danas će zagrebački Županijski sud raspravljati o osnovanosti optužnice koju je protiv Hrvoja Vojkovića i Gorana Lučeva podigao Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). Kako su njih dvojica nakon uhićenja priznala sve za što ih se tereti, to vjerojatno znači da bi cijeli taj slučaj već danas mogao biti okončan priznanjem krivnje njih dvojice i nagodbom s EPPO-om. Odnosno presudom. Ako se to dogodi, to bi značilo da je afera Tulipani stavljena ad acta u svega pet mjeseci.

EPPO Vojkovića i Lučeva u aferi Tulipani tereti za subvencijsku prevaru, zbog tri projekta koja su sufinancirana sredstvima unije, a uključivali su izgradnju staklenika. Prema optužnici, Vojković se tereti da je od travnja 2020. do kraja prosinca 2022. podnio tri zahtjeva hrvatskoj Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Cilj mu je bio da dobije bespovratne potpore za projekte koji su, kako navodi EPPO, obuhvaćali ulaganja u opremanje objekta za pružanje turističkih usluga te podizanje nasada maslina i staklenika za uzgoj povrća. Sva tri projekta, čija je zajednička vrijednost iznosila nešto manje od 650.000 eura – za koje su zatražene subvencije u vrijednosti od gotovo 370.000 eura – bili su, kaže EPPO, 85 posto sufinancirani sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te 15 posto sredstvima iz hrvatskog proračuna.

No da bi dobio bespovratna sredstva, Vojkovićeva tvrtka trebala je ispuniti uvjete natječaja, a kako ih on nije imao, tereti ga se, da je u tri navrata službeniku Ministarstva poljoprivrede lažno prikazao da na zemljištu svoje tvrtke uzgaja tulipane. Naime, da bi se dobile spomenute subvencije potrebno je zadovoljiti neke uvjete, a jedan od najbitnijih je veličina, odnosno godišnji prinos privatnog gospodarstva. Taj se prinos računa tako da se koeficijent pomnoži s površinom na kojoj se određena kultura sadi, a koeficijent ovisi o samoj vrsti bilja. U toj klasifikaciji, cvijeće ima jedan od najvećih koeficijenta, zbog čega je Vojković, kada se javljao na natječaje za subvencije, tvrdio da godinama uzgaja - tulipane.

FOTO Ovo je parcela u Istri na kojoj su trebali biti Vojkovićevi tulipani

Stoga, kada je na temelju lažnih tvrdnji dobio potvrde o ekonomskoj količini, Vojković ih je, tvrdi EPPO priložio Zahtjevima za potpore u kojima je naveo da ispunjava tražene uvjete. Odnosno da godinama uzgaja - tulipane. Nadalje, tereti ga se i da je tijekom administrativne obrade podnesenih zahtjeva koje je provodila Agencija, dostavio neistinitu dokumentaciju u kojoj je sačinio s Lučevom. U toj dokumentaciji se tvrdilo da Vojkovićeva tvrtka Naša farma, od Iris MBM-a, koji je u toj tvrtki bio savjetnik, kupuje zemlju, gnojivo i drugu opremu, dok iris MBM od Vojkovića kupuje tulipane. No prevara im nije prošla, pa Vojković nije dobio traženi novac već istragu i optužnicu EPPO-a. Vojković je svojevremeno bio ministar gospodarstva u koalicijskoj Vladi Ivice Račana te je bio i na čelu Croatia osiguranja.