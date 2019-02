'Sve je jasno, SAD je Izraelu dao dozvolu da nam ponudi avione'

Dokumenti koje je Večernji objavio pokazuju svu proceduru u pregovorima o nabavi zrakoplova i u njima se vidi da je SAD dao dozvolu Izraelu da ponudi svoje zrakoplove, kazao je predsjednik saborskog Odbora za obranu Igor Dragovan (SDP). Dodao je i da su im upravo oni predočeni na sjednici Odbora 13. prosinca kada su ih ministri uputili u sve detalje i u tadašnje stanje dogovora između Hrvatske i Izraela o nabavi zrakoplova.

Najčišći slučaj od svih

– Odbor za obranu vodio je proces tako da smo donijeli odluku, a kada se pojavio određeni problem, održali smo sjednicu na kojoj su nam ministar i njegov tim bez ustručavanja odgovarali na sva pitanja – kazao je Dragovan. Izraelska je strana, objašnjava, imala dopuštenje da se natječe, što se može vrlo jasno vidjeti.

– Naravno da postoje određeni uvjeti između SAD-a i Izraela o dobivanju konačnog dopuštenja za prodaju, što se, kao što smo vidjeli, nije dogodilo. Što se u međuvremenu dogodilo, taj odgovor teško možete od mene dobiti. Ono što ja mogu vidjeti i što sada svi vide jest to da su vođeni intenzivni razgovori o postupanju kako bi se dobila ta dozvola – pojasnio je Dragovan. Na pitanje zašto kao šef Odbora za obranu i član Vijeća za obranu nije upozoravao na to da Izrael prvo mora dobiti konačnu potvrdu za prodaju trećoj strani pa tek tada Hrvatska može donijeti odluku o pobjedniku natječaja, Dragovan odgovara da on ne izlazi iz ovlasti koje Odbor ima.

– Odbor je jednoglasno odlučio da se ide u projekt nabave i mislio sam da borbenu sposobnost oružanih snaga treba zadržati, a to mislim i danas – naglasio je Dragovan. Njegova stranka, SDP, pokreće interpelaciju zbog propale nabave borbenih zrakoplova, a sve navedeno u njoj, drži Dragovan, stoji tamo, samo treba otvoriti raspravu o toj temi.

– To je doista bio najveći posao što se tiče nabave borbene opreme pa o tome trba otvoreno porazgovarati da se izvuku pouke da se takve stvari ubuduće više ne događaju. O odgovornosti ministra trenutačno neću govoriti zato što sam sudjelovao kao predsjednik Odbora za obranu i imao informacije koje sada i vi vidite. Prema tome, to je bio vrlo dinamičan proces. Nisam u svemu sudjelovao, ali sam dobio dogovore na sva pitanja koja sam postavio – istaknuo je Dragovan. Na komentar da u SDP-u ipak ne isključuju mogućnost opoziva ministra obrane Damira Krstičevića, Dragovan uzvraća da će tek razgovarati o tome u SDP-u i da dosad još nisu. Na pitanje treba li Krstičević biti uključen u novi natječaj, Dragovan odgovara da je to veliki posao koji zahtijeva međuresorsku suradnju.

– Takav obujam posla je ipak nešto što treba biti pod kapom Vlade, da ne kažem premijera – zaključio je Dragovan. Za razliku od Dragovana, njegov stranački kolega Gordan Maras kaže da je “priča puno mutnija no što se čini”, da se “netko nadao da će ishoditi odobrenje SAD-a putem nekih lobista i dobiti veliki novac” i da dokument Večernjeg lista “ne dokazuje ništa vezano uz navodnu neodgovornost Krstičevića. Naprotiv, pokazuje njegovu odgovornost”. Član saborskog Odbora za obranu Miroslav Tuđman (HDZ) kaže da je očito da se nabava borbenih zrakoplova nije mogla realizirati zbog odnosa između Izraela i SAD-a.

– To su partnerske zemlje, a mi smo s obje u dobrim odnosima. Razlog vjerojatno nije političke naravi, s obzirom na to da su se svi politički čimbenici u Izraelu i SAD-u do samog kraja zalagali da se taj predugovor realizira. Ali je, pretpostavljam, ekonomski interes proizvođača F-16 presudio. Prošle godine je ministar obrane u nekoliko navrata pokazivao sve dokumente na sjednicama Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost odnosno na Odboru za obranu, tako da nema razloga za postavljanje pitanja odgovornosti Vlade. Čini mi se da je ovo najčišći slučaj od onih u kojima je oporba smatrala da treba zahtijevati nečiju odgovornost – kazao je Tuđman i dodao: – SAD je dao dozvolu 2017. da Izrael može pokazati te avione Hrvatskoj i naši stručnjaci i piloti su ih otišli razgledati.

Ni šefovi se nisu dogovorili

– Sve su predradnje bile dogovorene odnosno prihvatili su ih i SAD i Izrael, a do promjene je došlo u zadnji tren. Razgovaralo se na najvišoj razini, ali se Trump i Netanyahu nisu uspjeli dogovoriti – objašnjava Tuđman. Vojni analitičar Marinko Ogorec smatra da se iz dokumenata vidi da je Hrvatska kolateralna žrtva.

– Amerikanci su u rujnu 2017. dali dopuštenje te je posao zapravo propao na samome kraju, uoči finalizacije – rekao je Ogorec. Istaknuo je i da su Izraelci jednostavno možda malo previše pokušavali prodati svoje zrakoplove. Premijer Andrej Plenković jučer je istaknuo kako je važno da nisu narušeni odnosi ni sa SAD-om ni s Izraelom. Čeka saborsku sjednicu na kojoj će objasniti zašto je došlo do propasti posla.

– Jedino je relevantno da je Izrael službeno preuzeo odgovornost da ishodi dopuštenje za transfer aviona trećoj strani, a to je Hrvatska – kazao je. Ministar obrane Damir Krstičević rekao je da “nema teže stvari nego nabaviti višenamjenski borbeni avion”.