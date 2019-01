Dokument State Departmenta dokazuje: SAD su odobrili da se prodaje 'CRO Barak' s NATO opremom

Objava Večernjakovog dosijea o nabavci zrakoplova F-16 Barak u kojemu donosimo originalne dokumente i prepiske između Hrvatske, SAD-a i Izraela izaziva brojne reakcije. Nekima je taj materijal otvorio oči, a neki od onih koji su cijelo vrijeme inzistirali na isključivo hrvatskoj krivici u ovom poslu, sada pokušavaju obraniti svoje pozicije. Neki od portala koji su objavili tek jedan, selekcionirani detalj ključnog dokumenta, a na kojemu je, primjerice cijela hrvatska oporba i gradila svoj materijal za interpelaciju ministra obrane Damira Krstičevića u Hrvatskom saboru, te tvrdnju da je Andreja Plenkovića lagao – ne prihvaćaju činjenice koje je objavio Večernji list. Neki čak tvrde da je taj dokument – falsifikat, ili da Večernjakovi novinari ne znaju prevesti s engleskog. Dakle, kada neki portali objave dio rečenog dokumenta, onda je to dokaz hrvatske krivice, a kada Večernji objavi cjeloviti, originalni dokument – onda je to "krivotvorina".

Krenimo, dakle od činjenica, Portali su objavili samo dio prve stranice dokumenta, gdje se ne vidi tko ga je sačinio i komu je poslan. Nadalje, nisu objavili drugu stranicu dokumenta koja sadrži točnu specifikaciju zrakoplova s kojim Izrael može aplicirati na hrvatskom tenderu. Dodatno su neki od njih sugerirali da je taj dokument poslan Plenkoviću, što je bila teška manipulacija, jer to je američki dokument koji je poslan – izraelskoj vladi. Tumačenje da je tek riječ o američkoj dozvoli da hrvatska strana može provesti "vizualnu inspekciju" aviona dokazuje da uopće ne poznaju tehničko-pravni riječnik iz ovog dokumenta. I ne radi se ovdje o znanju čitanja engleskog, nego o znanju pravilnog tumačenja napisanoga, što bi osoba poput Vesne Pusić, a koja je bila naša ministrica vanjskih poslova, tebala jako dobro znati.

[video: 29151 / Vojni analitičar Marinko Ogorec o nabavi F-16 Barak]

Što će, naime Izraelu američka dozvola da pokaže Hrvatima Baraka i "mozak" aviona, izraelsko glavno avionsko računalo, ili izraelsku opremu za elektroničko ratovanje, kako stoji u specifikaciji? Drugo, a što bi to Hrvati imali samo od gledanja zrakoplova? Treće i najznačajnije, a zašto bi Amerikanci dozvoljavali "vizualnu inspekciju" zrakoplova koji uopće ne postoji? To što stoji u specifikaciji naime nije niti specifikacija "originalnog" američkog F-16 C/D block 30, niti je specifikacija izraelskog Baraka. Nego je navedena specifikacija "Hrvatskog Baraka".

Aviona kojeg je željela i trebala kupiti Hrvatska. To je Barak s ugrađenom NATO konfiguracijom, koju izraelski zrakoplov, naime nema. Upravo to da je u specifikaciji navedena i NATO-oprema, najjači je dokaz da su se Amerikanci još u rujnu 2017. složili da Izrael može Hrvatskoj ponuditi na natječaju Barak, ali koji će biti i NATO konfiguriran. I to američkom opremom. Za one koje zanima, a i koji razumiju stručne stvari, specificirano je da će izraelski Barak biti dograđen transponderom (IFF) koji na zaslonima radara označava avion kao prijateljski, Natov zrakoplov.

Stoji i da se treba ugraditi i "Link 16", što je NATO oprema za prijenos digitalnih podataka, kojeg originalni Barak isto tako ne posjeduje, nego ima izraelski. I još se navodi da će Hrvatska trebati ugraditi tzv. mod 5, koji kriptira podatke, a koristi se samo u NATO ratnim operacijama. Ili da ponovimo; State Department je još u rujnu 2017. Izraelu odobrio da Hrvatskoj ponudi svoj F-16, zajedno s izraelskim avionskim računalom i opremom za elektroničko ratovanje, što jesu najjače modernizacije na Baraku, a određeno je u specifikaciji da Hrvati trebaju ugraditi i NATO opremu. I točka. Oni koji vide izvan politikantskih predrasuda, ili mogu procesuirati da su bili prevareni člancim koji manipuliraju, shvatit će ono na čemu je Večernji i inzistirao objavom dosijea o F-16 – na istini.