Meteorolog otkriva: Od sutra će biti podnošljivije vrijeme, no doći će do nove opasnosti

U Crikvenici je izmjereno 28.9°C u moru tijekom ovog utorka, u Šibeniku 27°C, a u Dubrovniku čak 29.2°C - brojke koje svakako pozivaju na zabrinutost uslijed toplinskog vala koji u Hrvatskoj traje već danima. Ove visoke temperature komentirao je i meteorolog Krunoslav Mikec pa rekao kako ga zapravo ne iznenađuju, ali je najavio i kada možemo očekivati zahlađenje.

- S obzirom na vrućinu koja vlada više od deset dana, nije čudno kako se more ugrijalo. Pritom je bilo prilično toplo za vrijeme zimskih mjeseci, te se more nije ohladilo kako je uobičajeno za vrijeme hladnijih mjeseci - kaže za N1. Današnji dan je bio najgori za unutrašnjost, dodaje Mikec, a od sutra bi već trebalo biti podnošljivije.

- U unutrašnjosti bi od sutra temperature mogle biti i do tri stupnja niže, dok na Jadranu nažalost neće doći do poboljšanja te će ostati crveno upozorenje za toplinski val. Noći će i dalje biti tople i ponegdje vruće kao što je sinoć primjerice bilo u Komiži. U ovakvim vremenskim uvjetima lako se stvaraju uvjeti za pojavu tuče. Sutra bi to mogla biti opasnost za istok naše zemlje dok bi u petak moglo doći do pojave nestabilnijeg i vlažnijeg zraka koji bi mogao uzrokovati ozbiljne opasnosti u pogledu tuče i olujnog nevremena - dodao je, zaključivši kako bi kraj srpnja mogao donijeti osvježenje, no visoke temperature opet se očekuju početkom kolovoza.

Inače, za sutra je ostalo crveno upozorenje za područje cijelog Jadrana, dok će narančasti alarm biti upaljen u cijeloj unutrašnjosti, zbog visokih temperatura. Grmljavinsko nevrijeme na istoku Hrvatske najavljuje i DHMZ. ''Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom i tučom. Vjerojatnost grmljavine je viša od 65%'', kaže.

POVEZANI ČLANCI:

>> FOTO Sladoledi, lepeze, kišobrani, fontane... Pogledajte kako se građani i turisti bore protiv vrućina