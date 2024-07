Karta se crni oko Balkana: Za ovaj ekstremni toplinski val zaslužan je jedan fenomen

Ovih dana Europa se suočava s povijesnim toplinskim valom koji se proteže kroz srpanj, a najviše pogađa Balkanski poluotok i Istočnu Europu. Da toplinski val 'neobično dugo traje', izvijestio je ranije i DHMZ, a popuštanje vrućina očekuje se tek u drugom dijelu tjedna. Prema meteorolozima Severe Weather Europe, službeni kraj toplinskog vala može se očekivati tek za dva tjedna.

Ovih dana temperature redovito prelaze 40°C, stvarajući ekstremne uvjete i prijeteći zdravlju i sigurnosti stanovnika. Prema objavljenoj karti najviših zabilježenih odstupanja od prosječnih temperatura, najviše na udaru vrućina je upravo Balkan te područje oko Crnog mora. Temperature koje su između 8 i 12 stupnjeva više od prosjeka mogu se vidjeti po cijeloj Hrvatskoj.

Tako je u Srbiji Vršac zabilježio najvišu minimalnu temperaturu ikad, s ujutro izmjerenih +31,2°C. Beograd je također bilježio rekordne minimalne temperature, dok su slične ekstremne vrijednosti zabilježene i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Rumunjskoj, Albaniji, Bugarskoj, Sjevernoj Makedoniji i Grčkoj. Temperature ne padaju ispod 30°C ni noću, što dodatno otežava situaciju.

- Ovakav stalni meteorološki obrazac nastavit će se u cijeloj Europi do početka sljedećeg tjedna, s daljnjim jačanjem blokirajuće visoke temperature iz mediteranske regije u istočnu Europu, zahvaljujući toplinskoj kupoli koja se uspostavlja visoko - objasnili su, dodatno pojašnjavajući kako toplinska kupola inače je prisutna svake godine, a upravo su one uzroci toplinskih valova.

One zapravo zarobljavaju toplinu nad određenim područjem te stvaraju stabilne i suhe uvjete, sprječavajući cirkulaciju zraka što omogućava kontinuirano zagrijavanje. Rezultat su temperature koje su 8-10°C iznad prosjeka za ovo doba godine, što dodatno povećava rizik od suša i požara, osobito u južnim dijelovima Balkana.

- Toplinska kupola djeluje poput poklopca na loncu. Opsežna toplinska kupola hvata znatno topliju zračnu masu na svim razinama ispod, tonući njezine slojeve prema tlu. Zbog toga zračna masa postaje suha i značajno se zagrijava kako dolazi do najnižih nadmorskih visina - pojašnjavaju.

''Pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. U unutrašnjosti umjerena naoblaka, a poslijepodne lokalni pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji, uglavnom na istoku i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, uz obalu ponegdje bura, podno Velebita i jaka. Najniža jutarnja temperatura između 18 i 23, u Gorskom kotaru i Lici 14 i 18, a na Jadranu od 23 do 28 °C. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 °C, u Dalmaciji i do 40 °C'', najavljuje pak DHMZ za sutra.

