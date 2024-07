Nestvarno toplo more: Pogledajte ove temperature, diljem obale gotovo 30 stupnjeva

Visoke temperature zraka zabilježene su diljem zemlje, a svi oni koji se idu baciti u more kako bi se ohladili mogli bi odmah shvatiti kako je temperatura mora poprilično visoka i kako toplinski val radi svoje. Državni hidrometeorološki zavod izmjerio je da je u utorak u 14 sati na mjernoj jedinici Mljet Veliko jezero bilo čak 29,8 Celzijevih stupnjeva.

Tako visoke brojke dolaze samo dan nakon što je u moru izmjereno 29,7 stupnjeva u Dubrovniku. Visoke temperature mora danas u 14h su zabilježene i na Krku gdje je 29.2 Celzijevih i Dubrovnik gdje je 29.1 Celzijevih.

"Na obalnim postajama (moru, jezerima, akumulacijskim bazenima) odabrati otvorenije mjesto gdje je dubina vode barem 1.8 m. Pomoću užeta spustiti termometar s oklopom približno 30 cm ispod vodene površine i tu ga zadržati tri minute. Zatim ga izvaditi i brzo očitati, vodeći računa da se pri čitanju ne učini pogreška zbog paralakse", navodi DHMZ u svojem objašnjenju kako mjere temperaturu mora.

Foto: DHMZ

Olakšanje krajem tjedna

Danas sunčano i vrlo vruće. No popodne nas čeka mala promjena vremena, u unutrašnjosti su mogući pljuskovi s grmljavinom, lokalno i izraženiji, osobito na istoku. Temperature idu do 39. Većina zemlje je pod crvenim meteoalarmom, što znači da je vrijeme vrlo opasno. U pojedinim dijelovima zemlje, sutra će biti još gore. Pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. U unutrašnjosti umjerena naoblaka, a poslijepodne lokalni pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji, uglavnom na istoku i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, uz obalu ponegdje bura, podno Velebita i jaka. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 °C, u Dalmaciji i do 40 °C.

Prema sadašnjim prognozama, kraj tjedna ipak bi trebao donijeti kakvo-takvo olakšanje. U četvrtak najviša dnevna temperatura bit će 34, a u petak će maksimalac uglavnom biti oko 31 ili 32. Zatim slijeid blagi porast tijekom vikenda, a početak tjedna, kako se sad čini, trebalo biti donijeti olakšanje. U cijeloj zemlji ponedjeljak će biti nešto 'svježiji', s 32 stupnja.

