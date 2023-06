Sustavom e-Građani lani je izdano čak 140 milijuna različitih zahtjeva

Približavanje digitalizacije građanima misija je kojom je Večernji list još 2019. godine pokrenuo projekt Digitalna Hrvatska kako bi potaknuo digitalnu pismenost, otkrio sve dobrobiti digitalizacije i pružio znanja koja će građanima olakšati digitalizaciju. U petoj godini ovog projekta donosimo najnovije aktualnosti digitalnog doba i nastavak stručnog praćenja digitalnih sfera poput e-bankarstva, financijske pismenosti i digitalnog poslovanja.

Infopultovi u pet gradova

Kako bi educirao građane i upoznao ih sa svim mogućnostima implementacije novih tehnologija, Večernji list je u suradnji s partnerima u srijedu krenuo na digitalnu putujuću turneju u odabrane hrvatske gradove u kojima će pokazati kako iskoristiti sve prednosti digitalne tehnologije. Prva stanica bila je Velika Gorica, a tijekom lipnja obići ćemo još Gospić, Karlovac, Koprivnicu i Šibenik, u kojima će u digitalnim uredima i na infopultovima posjetitelji imati priliku doznati kako im digitalizacija može pomoći u svakodnevnom životu, obrazovanju, poslovanju, poduzetništvu...

U srijedu su tako pred Pučkim otvorenim učilištem u Velikoj Gorici građani od predstavnika Ministarstva pravosuđa i uprave imali mogućnost doznati sve o dostupnim e-uslugama koje olakšavaju komunikaciju i ubrzavaju rješavanje zahtjeva prema pravosudnim tijelima, te tako istovremeno povećavaju i transparentnost pravosuđa. Predstavnici MUP-a građanima su izdavali PIN-ove potrebne za aktivaciju elektroničke osobne iskaznice, dok su im oni iz AKD-a pomagali pri aktivaciji mobilne aplikacije Certilia koja omogućava korištenje digitalnog identiteta i na mobilnim uređajima kako bi mogli primjerice pristupati portalu e-Građani ili potpisivati dokumente online. Na samom početku programa okupljenima su se obratili direktor Večernjeg lista Renato Ivanuš, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica te gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar.

– Digitalizacija nije više budućnost, digitalizacija je način života. Nažalost, veći dio naših građana još nije svjestan blagodati digitalizacije pa smo i ove godine organizirali digitalnu karavanu koja će povezati više gradova kako bismo građanima približili sve mogućnosti digitalizacije – kazao je Ivanuš.

Ačkar je dodao da je Velika Gorica šesti po veličini grad u Hrvatskoj i prvi po broju omjera doseljenih i odseljenih, a veliku ulogu u tome odigrala je i digitalna transformacija grada koja je Velikoj Gorici omogućila da postane maksimalno transparentan grad prema svim svojim građanima. Riječ je potom preuzeo ministar Malenica.

– Prijašnjih godina u projektu Digitalna Hrvatska većinom smo sudjelovali kroz usluge koje se nude iz portfelja uprave, pa smo se zbog toga ove godine odlučili više bazirati na područje pravosuđa. U e-uslugama pravosuđa digitalizirali smo puno toga – od zemljišnih knjiga, elektroničke komunikacije, samog sustava rada u pravosuđu, sustav e-spis, sustav CMS koji koristi državno odvjetništvo. U sve to smo u posljednje dvije godine uložili 30 milijuna eura. I u idućem razdoblju pripremaju se brojni projekti za digitalizaciju pravosuđa, jedan dio namijenjen je digitalizaciji samih postupaka unutar pravosuđa kroz rad državnog odvjetništva, sudova, kaznene evidencije i svega onoga što je bitno za efikasniji rad pravosudnih dužnosnika. Drugo je svakako ono što je bitno za same građane, poput sustava e-komunikacije i digitalnih zemljišnih knjiga. Vjerujem da će ova kampanja, ovaj digitalni autobus i Digitalna Hrvatska promovirati sve ono što smo učinili i zapravo pokazati građanima kakve se sve mogućnosti nude i u području javne uprave i u području pravosuđa – kazao je Malenica. U pripremi je trenutačno i projekt tonskog snimanja svih sudskih ročišta, a nedavno je u punu funkciju stavljen i sustav ZUP IT pomoću kojeg građani mogu vidjeti status svakog predmeta koji imaju pred javnopravnim tijelima. Osim samog Ministarstva pravosuđa i uprave, svoje usluge predstavila je i Hrvatska gospodarska komora.

– Digitalna komora je nova informacijsko-komunikacijska platforma za e-usluge namijenjena članicama HGK, javnoj upravi i građanima. Implementacijom sedam e-usluga (e-članice, e-financiranje, e-javne ovlasti, e-gospodarske informacije, e-učenje, e-zakonodavstvo, e-sajmovi i promocija) ubrzava se komunikacija i unapređuju odnosi s članicama, digitalizira se izdavanje dokumenata za javne ovlasti i omogućava još aktivnije sudjelovanje gospodarstvenika u kreiranju i promjeni zakonodavnog i regulatornog okvira. Osim toga, gospodarstvenicima se izvore financiranja čini dostupnijima i omogućava im se kvalitetnija promocija njihovih proizvoda i usluga – kazao je Šimun Buzov iz HGK.

Digitalni identitet

Ines Papeš, savjetnica uprave za odnose s javnošću AKD-a, istaknula je da već dulje vrijeme građani imaju mogućnost aktivacije mobilne aplikacije Certilia koja omogućava korištenje digitalnog identiteta i na mobilnim uređajima kako bi primjerice mogli pristupati portalu e-Građani.

- Putem Certilije također možete potpisivati dokumente online gdje god se nalazite ili zatražiti drugoga da potpiše dokumente koje ste mu vi poslali. Uz Certiliju vam je potrebna samo e-osobna da biste online mogli produljiti putovnicu, prijaviti novorođenče, podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole i još više od 100 drugih usluga na e-Građani – pojasnila je Papeš. Kad je riječ o sustavu e-Građani, lani je preko njega izdano čak 140 milijuna različitih zahtjeva.

– Naravno da je važan broj usluga u sustavu e-Građani, ali još je važnije da građani koriste te usluge i da su one međusobno povezane. Digitalnom transformacijom javne uprave, povezivanjem i međusobnom razmjenom podataka u javnim registrima koji se vode u digitalnom obliku ostvarit će se znatna ušteda vremena koja će neposredno dovesti do smanjenja troškova, veće transparentnosti te poboljšanja kvalitete podataka i pružanja javnih usluga. To znači da tijelo koje provodi određeni poslovni proces u kojem je neophodan određeni podatak stranke u postupku, neće zahtijevati podnošenje ili dostavu tog podatka od stranke u postupku, već će taj isti podatak pribaviti korištenjem državne informacijske infrastrukture sigurnom razmjenom podataka – pojasnila je Dina Popović, voditeljica Službe za informacije na portalu e-Građani. Deana Matulić Jagušt iz A1 Hrvatske istaknula je kako A1 do 2025. godine planira sagraditi najveću gigabitnu fiksnu mrežu u Hrvatskoj kojom će povezati čak milijun kućanstava.