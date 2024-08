Susjedu iz pakla iz Kaštel Starog fekalije godinama cure iz stana: 'Guši u prsima, ne možeš disati'

Obitelj Cigić iz Kaštel Starog imaju susjeda iz noćnih mora. Naime, susjed koji im zagorčava život živi kat ispod obitelji. Zaštopala mu se kanalizacija pa se fekalije izlijevaju iz njegovog stana. "Život iz pakla je baš život u paklu. Kad on otvori vrata sve fekalije izlaze. Taj gospodin neće očistiti, ja moram čistiti za njim. Miris kao da živim ispod septičke jame, septička jama i drugo ništa" rekao je Slavenko Cigić.

Gospodin je korisnik centra za socijalnu skrb i živi u prizemlju, kat niže od obitelji Cigić koja godinama trbi neizdrživ smrad. Problem postoji već godinama, a kontaktirane su i sve institucije ali bez rezulata. Izmetom su natopljeni zidovi, a jedan se čak i odronio. "Uhvati i ovdje me guši u prsima, ne možeš disati. Moraš jako udahnuti da ti dođe zrak, to je ajme", prepričala je Iva Cigić za Dnevnik.hr.

Iz Centra za socijalnu skrb navode da su upoznati s trenutnom situacijom i da su gospodinu ponudili smještaj, no ponuda je odbijena. Ističu da poduzimaju sve potrebne mjere kako bi riješili problem, no zbog zaštite osobnih podataka nisu u mogućnosti pružiti dodatne detalje. Nažalost, dodatni problem predstavlja gospođa Iva, koja se bori s rakom pluća. Nedavno je došlo do incidenta u kojem je ona poskliznula na fekalije koje su bile prisutne, što dodatno pogoršava cijelu situaciju.

"Kad sam išla na kemoterapiju pala sam dolje na stepenice u fekalije. Cijela sam se išporkala. Ljudi me čekali vani iz saniteta dok sam se gore išla oprati i presvukla", prisjetila se. O cijeloj situaciji oglasili su se i iz Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada. Objasnili su kako bi suvlasnik trebao platiti novčane kazne u trostrukom iznosu mjesečne pričuve te ako se problem ponavlja onda postoji šansa za isključenjem iz suvlasničke zajednice koje postoji i Zakonu.

