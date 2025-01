Susjede baš ne zanima što se događa: Evo što srpski mediji pišu o bojkotu trgovina u Hrvatskoj

I srpski mediji pišu o bojkotu trgovina u Hrvatskoj dok se kod njih odvija opći štrajk u koju su se uključili liječnici, ugostitelji, nastavnici, učenici i studenti... Ipak, o bojkotu trgovina piše se vrlo šturo. Beogradski Blic piše kako je bojkot trgovina, trgovačkih lanaca i benzinskih postaja čini se stvarno motivirao građane u Hrvatskoj. Pišu kako je porezna uprava objavila da je broj računa manji za 40 posto u odnosu na prošli petak, a objavili su i crtež splitske umjetnice Tisje Kljaković Braić koji je izazvao val reakcija na društvenim mrežama.

Telegraf je rano jutros objavio kako je u Hrvatskoj najavljen bojkot trgovina i maloprodajnih lanaca zbog vala poskupljenja. Naveli su kako su u Hrvatskoj potrošačke cijene u prosincu prošle godine porasle za 4,5 posto u odnosu na isti mjesec 2023. godine te da je Hrvatska među tri zemlje Europske unije s najvećom inflacijom. Drugi značajniji srbijanski portali o bojkotu u Hrvatskoj danas nisu pisali.

Podsjetimo, podaci Porezne (PU) uprave pokazuju da je ukupan broj računa izdanih u trgovini na malo u petak od nula do 11:00 sati za 40 posto manji nego u prošli petak, a ukupni iznos izdanih računa manji je za 47 posto, dok je za sve djelatnosti broj računa manji za 28, a iznos za 29 posto.

U djelatnosti "Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla", u petak od nula do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 665.971, a iznos računa iznosio je 7.558.147,15 eura. U prošli petak, 17. siječnja u isto vrijeme ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 1.102.213, a iznos računa 14.398.171,48 eura. Na usporedivi dan prošle godine, petak 19. siječnja 2024. od nula do do 11:00 sati, ukupan broj fiskaliziranih računa bio 940.268, a iznos 10,8 milijuna eura.

Iz podataka je vidljivo da je današnji broj računa u trgovini na malo do 11:00 sati u odnosu na prošli petak manji za 40 posto, a iznos računa također je manji, za 47 posto. U odnosu na petak 19. siječnja prošle godine, broj računa je manji za 29 posto, a iznos računa također manji, za 30 posto.​

Ukupan broj fiskaliziranih računa danas do 11:00 sati za sve djelatnosti bio je 1.625.377, a iznos 22,2 milijuna eura. U odnosu na petak 17. siječnja to je 28 posto računa manje, a njihov iznos manji je za 29 posto. U odnosu na lanjski usporedivi petak, broj računa je manji za 17 posto, a iznos računa također manji za šest posto.

