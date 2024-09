Susjeda osumnjičenog potvrdila da je imao oružje: Pucao je u dvorištu, došli su i federalni agenti

Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump nalazi se na sigurnom nakon što je Tajna služba u nedjelju spriječila ono što je FBI nazvao očiglednim pokušajem ubojstva dok je igrao golf na svom terenu u West Palm Beachu na Floridi. Osumnjičenik je identificiran kao Ryan Wesley Routh (58), s Havaja. Njegova bivša susjeda iz Sjeverne Karoline prisjetila se "mnogo ilegalnih stvari" koje su se događale dok živio blizu nje.

Kim Mungo (53) rekla je da je bila u dobrim odnosima s Routhom te da ne vjeruje da je on mogući osumnjičenik za pokušaj atentata na bivšeg predsjednika. Prisjetila se da je Routh u svojim prostorijama imao "natovarene kamione" ukradene imovine. Također, imao je dvije prikolice koje su zaplijenili federalni agenti tijekom racije, a povremeno bi pucao iz vatrenog oružja u dvorištu.

Osumnjičenik je na mjestu događaja ostavio automatsku pušku AK-47 i druge predmete te pobjegao vozilom, a kasnije je uhićen. Pokušaj atentata na Trumpa dogodio se samo dva mjeseca nakon incidenta na predizbornom skupu u Pennsylvaniji, kada je Trump zadobio manju ozljedu desnog uha. Mungo je razgovarala s novinarima Reutersa dok je policija pretraživala prostorije Routhove bivše kuće u susjedstvu.

"Nisam ga vidjela neko vrijeme pa ne znam kako je razmišljao", kazala je Mungo. Dodala je kako je Routh bio "poprilično drag", no da je znao vikati na, primjerice, Meksikance ili svoju kći kada je bila pijana. Potvrdila je kako je njezin bivši susjed posjedovao mnogo oružja.

Routhov sin, Oran Routh, istaknuo je za Daily Mail kako njegov otac nije nasilna osoba: "On je moj tata i sve što je dobio je nekoliko prometnih kazni, koliko ja znam. Poznajem svog tatu i volim ga, ali to nije nimalo slično njemu. On nije nasilna osoba." Upitan je li njegov otac imao oružje, odgovorio je: "Ne koliko ja znam. Nikada nisam vidio da posjeduje pištolj." Oran Routh potvrdio je da njegov otac mrzi Trumpa kao "svaka razumna osoba."

"Ni ja ne volim Trumpa", dodao je sin. Kazao je kako se njegov otac iz Sjeverne Karoline, gdje je odrastao i pohađao srednju školu Northwest Guilford, preselio na Havaje. Također, kazao je kako nije ni znao da mu je otac stigao na Floridu. Sin je naveo kako je njegov otac bio vlasnik tvrtke za pokrivanje krovova, dok sada gradi male kuće na Havajima.