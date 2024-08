Supruga pomorca koji je skočio pomoći kolegi: 'Oni su bili kao jedna velika obitelj. Užasno pate'

U Malom Lošinju i daje traju dani žalosti. U nedjelju su u tragičnoj nesreći na trajektu Lastovo poginula tri pomorca, a još jedan je ozlijeđen. Preživjelom članu posade u pomoć je prvi priskočio upravitelj stroja, kaže njegova supruga, napominjući da ne želi da se njenog supruga hvali, već da ljudi znaju istinu.

Naime, ubrzo nakon nesreće, proširila se priča da su unesrećenom pomorcu pomogli slučajni prolaznici i vatrogasci, no supruga Zvonimira Franića za Dalmatinski portal kazala je da to nije istina. Kada je shvatio da čovjek dovikuje iz mora, Zvonimir je taj koji je skočio i držao ga na površini do dolaska hitnih službi.

"Posada broda bila je kao jedna velika obitelj, članovi su pomagali jedni drugima. Sada su u stanju ogromnog šoka, užasno pate" opisala je žena. Franića je pohvalio i kapetan Ivan Srzentić iz Strukovnog sindikata pomoraca u gostovanju na N1 televiziji.

Podsjetimo, u nedjelju poslijepodne dogodila se nesreća na trajektu Lastovo koji je u tom trenutku bio u luci na Lošinju. Iz za sada neutvrđenih razloga, rampa je pala i na mjestu usmrtila tri pomorca, a četvrtog odbacila u more. U tijeku je istraga događaja, no sumnja se da je uzrok tragedije dotrajala oprema.

GALERIJA Istraga nesreće na trajektu