Sindikalist Jadrolinije o tragediji na Lošinju: Predsjednik Uprave je rekao nešto što je zvučalo strašno ružno

Nakon tragedije u Malom Lošinju ove nedjelje, kada je pala rampa trajekta Lastovo i usmrtila tri mornara, oglasilo se resorno ministarstvo na čelu s Olegom Butkovićem koji je naglasio kako je održao sastanak sa Strukovnim sindikatom pomoraca Jadrolinije (SSPJ). Ivan Srzentić, predsjednik tog sindikata, kritizirao je nadležne upravo zbog načina na koji se postupalo u ovoj situaciji, ali i već godinama kada je u pitanju sigurnost obnova flote.

- Koliko možemo pričati o sigurnosti broda koji je star 56 godina i na kojem posada broda radi nekad 14 sati, to nisu sigurni brodovi. To je ono najbitnije što treba istaknuti u cijeloj priči - komentirao je gostujući na N1, pa se dotaknuo i same tragedije te tko je spasio četvrtog pomorca iz mora.

- Kroz javnost se provlači priča o nekakvim imaginarnim spasiocima četvrtog člana posade. Moram istaknuti člana posade Zvonirmia Franića koji je spasio svog kolegu kad je skočio u more. Time sam sve rekao na koji način je pomorcima Jadrolinije stalo i do brodova Jadrolinije i do svojih kolega. To još nitko nije spomenuo. Ove samohvale Uprave i gluposti o kojima pričaju – kozmetičke gluposti o nekim novim brodovima - kaže Srzentić. Ono što je predsjednika Sindikata dodatno razočaralo je bila i izjava predsjednika Uprave Davida Sopte.

- Jučer je predsjednik Uprave rekao jednu stvar koja je zvučala strašno ružno: ‘usmjerimo se na nastavak sezone’. Mi pričamo o brodaru koji prevozi otočane, naše bodule, cijelu godinu. On je uspio izjaviti da se usmjerimo na nastavak sezone - kaže.

O svemu se još jučer oglasila i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, naglašavajući kako se istražuje kako je do nesreće došlo. ''Dana 11. kolovoza 2024. godine oko 15:40 sati prema lokalnom vremenu Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu zaprimila je informaciju o vrlo ozbiljnoj pomorskoj nesreći RO-RO putničkog broda „Lastovo“ u Malom Lošinju, u kojoj su poginula tri člana posade Jadrolinije, dok je četvrti član posade teško ozlijeđen.

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o događaju je odmah obaviještena od dežurnih službi. Odmah po dojavi o događaju istražitelji pomorskih nesreća Agencije izišli su na teren radi provođenja očevidnih radnji, a koje traju i dalje. Glavni istražitelj pomorskih nesreća donio je dana 12. kolovoza 2024. godine Odluku o pokretanju sigurnosne istrage predmetne pomorske nesreće'', navodi se.

