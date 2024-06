Sudionici biciklijade: 'Napravio je to ciljano i namjerno, na licu mu se vidjelo da nas ide ubiti'

U Vojniću je u subotu održana biciklijada u sklopu obilježavanja 33. obljetnice 110. brigade ZNG/HV, a na događaju je došlo do incidenta kada je 44-godišnji muškarac iznenada svojim vozilom udario u parkirane bicikle i bicikliste koji su stajali u blizini, pri čemu je jedna osoba ozlijeđena. Nakon toga, muškarac je pobjegao s mjesta događaja i po putu uzrokovao prometnu nesreću.

O svemu su se danas poslijepodne oglasili iz Grada Karlovca putem društvenih mreža i službenih kanala grada. Oštro su osudili napad, a ostatak njihovog priopćenja pročitajte u nastavku:

"U kontaktu smo s ozlijeđenom sudionicom koja je samo pukom srećom izbjegla ozljede opasne po život. Njoj želimo brzi oporavak, očekujemo da policija i državne institucije odrade svoj dio posla što prije, a svim pripadnicima 110. brigade i svim braniteljima poručujemo, da kao što su u Domovinskom ratu časno i dostojanstveno branili grad i domovinu, jednako tako i danas ostanu dostojanstveni jer nitko ne može bilo kojim činom, niti divljaštvom umanjiti, niti omalovažiti postojanje hrvatske države i vrijednosti Domovinskog rata. U cijelosti podržavamo reakciju Udruge 110. brigade. Kao i do sad, i u narednom razdoblju, gradonačelnik Damir Mandić i cijela gradska uprava stoji na raspolaganju" poručili su iz Grada.

Jutarnji list razgovarao je s nekima od sudionika biciklijade koji navode da nikoga nisu provocirali, a čovjek koji ih je napao i prije toga je bio neugodan. "Sjedeći za stolom na terasi slušao sam kako stalno gunđa nešto kao 'Hrvati, kockice, ustaše'. Kolega se digao i otišao naručiti nam sok, ovaj je sjeo u auto, ubacio u rikverc, počeo je galamiti i krenuo direktno na nas. Nakon toga je pobjegao. Njemu se na licu vidjelo da nas ide ubiti" kazao je jedan od prisutnih, ističući da je sve zajedno trajalo nekoliko sekundi.

Biciklisti špekuliraju da je muškarac najvjerojatnije istjeran iz kafića jer je bio jako pijan i prije no što su biciklisti došli, a onda su ga na to dodatno zasmetale "kockice" na njihovoj sportskoj odjeći. "Imao je mjesto za okrenuti se, ovo je bilo ciljano i namjerno bez ikakve dvojbe. Ne bih rekao da je on to planirao, koliko smo čuli, cijeli dan je bio u gostionici i pio, došli smo nenajavljeno nas tridesetak. Nikakav duel nije bio s njim, nitko se nije posvadio, niti je on išta rekao" komentirao je biciklist.

