Policajac se sumnjiči da je godinama tukao, silovao i podvodio izvanbračnu suprugu

Silovanje, premlaćivanje, podvođenje.... horor je u kojem je godinama živjela izvanbračna supruga osumnjičenog 46-godišnjaka, inače policajca, koji je zbog svojih nedjela sada završio u Remetincu. Sudac istrage odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Osim njega, u Remetincu su završili i njegovi prijatelji; 59-godišnjak i 47-godišnjak koji se također sumnjiče za silovanje. Njima je istražni zatvor određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke.

Horor kojem je žrtva bila izložena počeo je 2010. i trajao je do nedavno, kada je žrtva smogla snage da prijavi nasilnika policiji. U svojoj prijavi, po neslužbenim informacijama, vrlo detaljno je opisala kako je 46-godišnjim policajcem živjela u izvanbračnoj zajednici u kojoj su dobili i dijete. No tijekom zajedničkog života on ju je fizički, psihički i seksualno zlostavljao. Višestruko ju je silovao, ali i tjerao da ima seksualne odnose s drugim muškarcima, uključujući njegove rođake i kumove. Osim toga, tjerao ju je i da se prostituira, a sumnjiči ga se i da ju je ponekad zlostavljao i pred njihovim zajedničkim djetetom. Što se tiče 59-godišnjaka i 47-godišnjaka, jedan se sumnjiči da ju je pretukao i silovao, a drugi za silovanje.

