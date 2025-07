Gužve na cestama i granicama: Uoči vikenda kolone prema moru i unutrašnjosti

Pojačan promet bilježi se diljem Hrvatske, kako na autocestama, tako i na važnijim državnim cestama i graničnim prijelazima. Ljetna sezona u punom je jeku, a Hrvatski autoklub (HAK) vozačima savjetuje strpljenje, povećan oprez i prilagodbu brzine uvjetima na cestama.

Stanje na cestama u 18:16 sati

Najveće gužve i kolone stvaraju se na autocesti A1 između Zagreba i mora. U smjeru juga vozi se usporeno na više dionica, osobito između Lučkog i Zadra istok, dok se u povratku prema Zagrebu stvaraju kolone u pokretu između Karlovca i Lučkog. Pred naplatnim postajama Lučko i Demerje kolona prema Zagrebu doseže oko dva kilometra. Zastoji su prisutni i na A2 Zagreb–Macelj, gdje je zabranjen promet teretnim vozilima i autobusima između čvorova Krapina i Đurmanec zbog preopterećenja. Na A3 od Bregane prema Lipovcu vozi se usporeno, a česta su i povremena zaustavljanja. Gužve su zabilježene i na A7 prema Istri, posebno kod izlaza na čvoru Učka. Na Jadranskoj magistrali (DC8) vozi se otežano, posebno između Podstrane i Stobreča, gdje se zbog velike gustoće prometa stvaraju kraći zastoji. I na splitskom području bilježe se zastoji – u Brnazama je u smjeru Splita zabranjen promet vozilima duljim od sedam metara, a na vijaduktu Sučević promet se odvija naizmjenično.

Tijekom vikenda na snazi je i zabrana prometa za teretna vozila teža od 7,5 tona, i to u subotu od 4 do 14 sati te u nedjelju od 12 do 23 sata na većini cesta u Istri i priobalju (osim autocesta i državne ceste D1). Zbog radova, više prometnica diljem zemlje zatvoreno je ili se na njima vozi otežano. Među njima su dionice kod Koprivnice, Grubišnog Polja, Zlatar Bistrice, Đakova, Višnjana, tunela Stupica i drugi lokaliteti. Na A2 kod Zaprešića, A5 kod čvora Sredanci i A7 na vijaduktu Kuk promet se odvija suženim trakovima uz dodatna ograničenja brzine.

Dodatna ograničenja i privremene zabrane prometa

Uz redovne gužve i radove, u sljedećim danima najavljene su i dodatne privremene regulacije prometa zbog obilježavanja manifestacija i blagdana. U petak, 26. srpnja, od 7 do 12 sati bit će zatvorena državna cesta Hrvatska Kostajnica – Dvor zbog obilježavanja 34. obljetnice pogibije 13 hrvatskih redarstvenika. Obilazak je moguć preko Divuše, Zrina i Donjeg Javoranja. Na Murteru će 26. srpnja te 2. i 8. kolovoza od 18 do 2 sata ujutro biti ograničen promet vozila u oba smjera na županijskoj cesti ŽC6250 (Ulica Butina), na dionici dugoj 50 metara od križanja s Ulicom Hrvatskih vladara. Zbog proslave Dana općine Hrvatska Dubica, 2., 3. i 4. kolovoza od 19 do 3 sata zatvara se državna cesta DC47. Obilazak će biti označen privremenom signalizacijom okolnim ulicama. Na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza, od 10 do 13 sati bit će zatvorene ŽC2018 i LC20085 u naselju Belica, i to dijelovi Ulice kralja Tomislava (od kućnog broja 92 do 127) te Ulice Braće Radić (od broja 1 do 7 i od 123 do 129).

Iz HAK-a upozoravaju vozače na moguće duža čekanja i na graničnim prijelazima, osobito s Bosnom i Hercegovinom te Crnom Gorom. Ujedno podsjećaju da su u uvjetima ljetnih vrućina i prometnih zastoja odmor, hidratacija i smirenost ključni za sigurnost svih sudionika u prometu.