Stručnjaci otkrili što nas čeka u kohabitaciji: 'Propustili su priliku, slijedi nam nenormalna normalnost'

Prilikom svog pobjedničkog govora Zoran Milanović pružio je ruku suradnje premijeru Andreju Plenkoviću i Vladi, no ubrzo je postalo jasno da ta gesta neće naići na pozitivan odgovor. Premoćna pobjeda nad HDZ-ovim kandidatom Draganom Primorcem otvorila je pitanja o poruci koju su birači poslali vladajućoj stranci te o utjecaju ovih izbora na predstojeće političke bitke, uključujući lokalne izbore u svibnju.

Komunikacijska stručnjakinja Smiljana Leinert Novosel istaknula je kako je ispružena ruka Zorana Milanovića bila simbol spremnosti za dijalog, no ubrzo je uslijedio hladan odgovor: "Očekivali smo da će druga strana možda prihvatiti pruženu ruku. Međutim, ubrzo je postalo jasno da će se tvrda kohabitacija ne samo nastaviti nego i zaoštriti, uz moguće šire posljedice," naglasila je za HRT. Dodala je kako predsjednička inicijativa nije znak slabosti, već pokazatelj političke snage i odgovornosti: "Nije gubitnik onaj tko prvi pruža ruku. To je čin moći i zrelosti. Suradnja je nužna ako želimo napredak, a to je ono što građani očekuju."

Politički analitičar Berto Šalaj upozorio je na dugotrajan politički antagonizam između Milanovića i Plenkovića, što će, kako smatra, obilježiti i godine koje dolaze: "Odnosi su specifični; nazvao bih ih ‘nenormalnom normalnošću’. Nije uobičajeno da premijer i predsjednik Sabora ne prisustvuju inauguraciji predsjednika Republike. Time ne samo da ignoriraju instituciju predsjednika, već i volju preko milijun građana koji su glasali za njega," istaknuo je. Podsjetio je da ovakvi odnosi nisu novost, naglasivši kako je Milanović u prošlosti bojkotirao ključne političke događaje, poput konstituirajućih sjednica Sabora.

Izborni neuspjeh HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca dodatno je uzdrmao vladajuću stranku. Leinert Novosel smatra kako rezultati od ispod 30 posto glasova predstavljaju ne samo osobni udarac za Primorca, već i politički signal stranci: "Rezultati su debakl za stranku i njenog kandidata. Čini se da dio članstva HDZ-a nije podržao svog kandidata, što bi moglo biti poruka vodstvu stranke da nisu zadovoljni nekim potezima," rekla je. Dodala je kako je izostanak dostojanstvene reakcije nakon poraza prilika koja je propuštena: "Bilo je ključno upravljati tom situacijom dostojanstveno i pokazati političku zrelost pred kamerama."

Unatoč svemu, Leinert Novosel smatra kako Milanovićeva pobjeda može donijeti određene promjene: "Sinoćnji govor odavao je dojam iskrenosti i promišljenosti. Čini se da Milanović želi ostaviti konkretniji trag u ovom mandatu, posebno nakon kritika o nedostatku rezultata u prethodnom." No Šalaj zaključuje kako je teško očekivati značajne promjene u odnosima Milanovića i Plenkovića prije proljeća 2028.: "Imamo dvojicu političara s velikim egom i dubokim antagonizmom. Ovo stanje vjerojatno će obilježiti naredne godine, osim ako ne dođe do velikih iznenađenja."

