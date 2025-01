Plenković prelomio: Donijeli smo odluku da ne idemo na inauguraciju, to je apsurdno

Dan nakon teškog poraza Dragana Primorca u drugom krugu predsjedničkih izbora, gdje je Zoran Milanović uvjerljivo osvojio 74,68% glasova prema Primorčevih 25,32%, članovi HDZ-a okupili su se na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog odbora stranke.

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković dao je izjavu nakon sastanka, istaknuvši ključne poruke stranke i komentirajući izborne rezultate. "Na sastanku je bio i gospodin Primorac. Zahvalili smo mu na njegovom angažmanu i trudu. Primili smo na znanje volju birača i analizirali rezultate koji, realno, nisu najbolji. Predsjednički izbori su iza nas, a mi smo se fokusirali na sljedeće korake. Što se tiče stranke, sada se pripremamo za lokalne izbore, i fokus nam je u potpunosti na tome," izjavio je Plenković.

Na pitanje o odgovornosti za loš izborni rezultat, Plenković je odgovorio kako se na sastanku nije raspravljalo o tome. "Nije se razgovaralo o odgovornosti. Razgovarali smo o tome što ćemo dalje. Mi smo gospodinu Primorcu dali snažnu podršku". Plenković je istaknuo kako su mnogi politički akteri djelovali protiv Primorca. "Jako se puno aktera uprlo da on ne bude novi predsjednik, i to je dovelo do ovakvog rezultata. Mi smo, nakon osam mjeseci i dva krizna mandata, dobili odgovornost za sastavljanje nove vlade. Nitko nakon naše pobjede Milanovića nije pitao je li to njegov poraz. Njega se ne pita ista pitanja kao i nas. Kada smo mi pobijedili, on je nestao. Mi volju birača poštujemo i proučit ćemo je."

Plenković se osvrnuo i na odnos s predsjednikom Zoranom Milanovićem, koji je u izbornom govoru ponudio "ruku suradnje". Premijer je tu gestu nazvao neiskrenom. "Ta njegova 'ruka suradnje' je samo pr-gesta. Ja sam njega prije pet godina nazvao kada je postao predsjednik da mu čestitam osobno. To je bio prvi korak prema njemu. On nije nazvao Sanadera, Kolindu niti mene kada sam postao premijer. Dakle, nas se opet pita pitanja koja se njega ne pitaju. Ako netko ne čestita ni 2024., 2020. ni 2016., on time šalje poruku nepoštovanja," naglasio je Plenković.

"Mi takvu poruku ne možemo doživjeti kao iskrenu poruku suradnje. Ponašati se politički realno znači čestitati kandidatu kojeg smo mi podržali, zahvaliti biračima koji su glasali, izraziti žaljenje što je ovako malo ljudi izašlo i poštovati volju birača. Mi smo se dogovorili da nećemo čestitati jer mislimo da nema smisla." Plenković je potvrdio da HDZ neće sudjelovati na inauguraciji, "Apsurdno je da upravo on, koji je više puta kršio Ustav, sada priseže na Ustav. Ni ja, niti predsjednik Sabora, nećemo sudjelovati u tim procesima."

Na izravno pitanje novinara znači li to da se s Milanovićem može očekivati još tvrđa kohabitacija nego što je bila u prvom mandatu, odgovorio je: “Ne, ne slušate me dobro. Slušajte precizno. Dakle, primamo na znanje rezultate izbora, surađujemo u okviru zakona i Ustava, ali ne pristajemo da Milanović mjesecima krši ustav, to ne dolazi u obzir”, rekao je.

Komentirao je i činjenicu da je HDZ-ov načelnik Klisa Jakov Vetma čestitao Milanoviću, poručivši mu da bi bilo bolje da prati stranačke stavove. “Nisam gledao detalje, znam Vetmu, ali što je s time htio i mislio – ne znam što mu je bilo na pameti. Poruka svim našim dužnosnicima je da malo prate što je politički stav stranke pa bi onda znali kako se postaviti. Bilo bi mu bolje da je pobijedio u Klisu”, Plenkovićeva je poruka Vetmi.

Ponovio je svoje ranije tvrdnje da Milanović u prethodnom mandatu nije postigao nikakve rezultate, a onda se osvrnuo na Zakon o obrani. “Kada Zakon o obrani bude spreman ići će na javnu raspravu, a onda će se o njemu raspravljati u Saboru i donijeti. Kad bude zakon zreo čut ćete o njemu”, kaže. Nasmijao se na pitanje o Milanovićevim tvrdnjama da su Bradleyji nabavljeni zahvaljujući njemu. “To je jedna od smješnijih teza. Razgovore s SAD-om je vodilo Ministarstvo obrane i ja sam se uključio u te razgovore. Stvarno ne vidim što je on tu pridonio”, zaključio je.

