Stručnjak za Bliski istok: 'Netanjahu pokušava izbjeći neizbježno, a to je gubitak vlasti'

Sukob između izraelske vlade i Hamasa u pojasu Gaze nije nov, barem jedno desetljeće je u žarištu pozornosti bilo u obliku mira ili ratnog sukoba između dva entiteta koji je eskalirao napadom Hamasa na Izrael. Napad je bio potpuno neočekivan i doveo je do velikog broja žrtava s obje strane. Situacija je neizvjesna – kazao je dr. Vedran Obućina, stručnjak za Bliski istok, u intervjuu za Večernji TV. Je li kopnena ofenziva izgledna?

– Ona bi po prvi puta nakon uspostavljanja palestinske samouprave dovela do ulaska izraelskih vojnih državnih snaga na to područje palestinske samouprave koja ima, da tako kažemo, polulegitimitet jer 139 od 193 zemalja priznaje postojanje Palestine kao nezavisne države. Postoje dva ključna razloga zašto se govori o kopnenoj invaziji: da se u potpunosti uništi Hamasova baza na sjeveru pojasa Gaze u samom gradu u Gazi, a drugi je da bi premijer Benjamin Netanjahu dobio na vremenu i izbjegao ono što mu je neizbježno, a to je gubitak vlasti – kazao je Obućina. Na pitanje zašto dosad nije došlo do kopnene ofenzive, kazao je da se s jedne strane može govoriti i o međunarodnom pritisku.

– Američki državni tajnik rekao je da je protunapad Izraela legitiman, ali način na koji se izvodi je vrlo važan i odlučuje hoće li Izrael ostati među demokratskim država ili će napraviti stravične zločine – dodao je. Netanjahu, smatra, želi da ofenziva traje što je moguće duže jer mu to donosi vrijeme da sredi situaciji u svojoj vladi.

– U jako je teškoj situaciji. Čim završi ovaj pritisak, ne samo da će doživjeti politički poraz, nego možda završi u zatvoru, ne zbog kršenja ljudskih prava i humanitarnog prava, nego zbog svojih prethodnih krimena. Mogao bi biti od strane različitih izraelskih institucija biti okrivljen i za veleizdaju s obzirom da je imao informacije o Hamasovom napadu, a nije reagirao – rekao je Obućina. O mogućnost novih terorističkih napada u Europi kazao je da su obavještajne zajednice na visokoj razini spremnosti.

– Naravno, uvijek moramo paziti na hibridne prijetnje od strane pojedinaca, Pojedinci mogu svašta napraviti, događalo se to već unazad dva desetljeća – podsjetio je i naglasio da Hamas želi uništiti Izrael pod svaku cijenu, a Izrael je prvu ustavnu ideju da je to cjelokupni izraelski teritorij doveo do ekstrema time što je rekao da ne može postojati palestinska država. Uloga Irana je, smatra, precijenjena. Podrška Hamasu je iranska službena politika. Nije to ništa novo. Napad je isključivo Hamasov, a sjedište Hamasa nije u Iranu, nego u nekim drugim državama koje su Zapadu saveznici.

– Više ovdje treba gledati na ulogu Rusije, nego Irana. Rusija je jako dobar saveznik i Palestincima i Izraelcima. Vladimir Putin je jako dobar prijatelj s Netanjahuom – kazao je.

– Ideja da su Palestinci i Izraelci u potpunosti podijeljeni, ne odgovara istini – ističe. U Izraelu živi dva milijuna Arapa. Nitko tko se doseli u Izrael, a nije Židov, ne može dobiti državljanstvo, ali može biti građanin. Suživot je moguć.

