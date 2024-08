Stručnjak Ormuž: Za teška pijanstva vozače bi trebalo slati u zatvor na 60 dana

Stravičnim scenama u prometu na hrvatskim cestama svjedočimo posljednjih tjedana. Javnost je posebno potresla nedavna tragedija kod Okučana gdje je 50-godišnji vozač, kojem su u krvi izmjerena 2,54 promila alkohola, usmrtio 13-godišnjaka na biciklu i nakon toga pobjegao, no uskoro je uhićen. Vikend ranije na Viru je pijani 29-godišnjak, "podgrijan" s oko 1,50 promila alkohola, pokosio cijelu obitelj, pri čemu je majka poginula, a otac i troje djece su teško ozlijeđeni.

Upozoravati na opasnosti

Iako se o prevenciji u prometu dosta govori, očito to nije dovoljno. Gdje griješimo?

- Gledajući s aspekta prošlosti, nama je situacija u prometu jako dobra. Naravno, nedovoljno je dobra za budućnost, ili za danas, ali kad se referiramo na broj smrtno stradalih, mislim da smo u nedjelju bili na istom broju kao i godinu ranije, s tim da je prošla godina, s 274 poginulih, druga najbolja godina u povijesti. Makne li se korona-godina, onda je i najbolja u povijesti. Prije dvadeset godina, dakle 2003., poginula je 701 osoba, što je 2,8 puta više. No, jako je dobro što je to u fokusu javnosti i medija, kako bi se građane upozorilo na opasnosti i da se svašta može dogoditi - započinje sudski vještak za promet Krunoslav Ormuž.

Prisjeća se jedne od svojih prvih konferencija o prometu, s konca 80-ih, kada je jedan stručnjak Ujedinjenih naroda, inače Šveđanin, rekao kako uvijek postoji jedan postotak ljudi koji se ne osvrću i ne obaziru ni na što.

- Dakle, njih ne zanimaju kazne i zakoni. Uzmete li mu vozačku dozvolu, sjest će opet u automobil, uzmite mu automobil, sjest će u susjedov, ako na znaku piše ograničenje brzine 100, on će voziti 150. Međutim, ideja je da cijelu populaciju na neki način fokusiramo na problem prometa, a to su prvenstveno brzina, zatim telefoni i druga moderna tehnologija koja oduzima pažnju u vožnji, te alkohol, za koji ne postoji alibi. Kako se to spriječiti? Nakon 30 godina iskustva, došao sam do zaključka kako, rekao bih čak, floskuke o edukaciji baš i ne znače previše. Osnovno rješenje su kazne. Sjećam se godine kada se mijenjala kazna za nenošenje kacige na motociklima pa je preko noći skočila s 50 kuna na 700 kuna. Kako niste prije toga mogli vidjeti nikoga ili vrlo rijetko da netko nosi kacigu, tako poslije niste mogli vidjeti nikoga bez kacige, samo zbog te kazne – prikazuje naš sugovornik. A kazne, po njemu, trebaju biti strože.

Za teška pijanstva - zatvor

- Za teška pijanstva, odnosno alkohol preko 1,5 promila, i to ne govorim sad o prometnim nesrećama, trebalo bi odmah slati u zatvor na 60 dana. Kada dođete u zatvor na 60 dana, poremeti vam se čitav život. Prvo je to, naravno, društvena sramota, a drugo, ne možete to kompenzirati godišnjim odmorom, tako da ćete vjerojatno morati rekonstrurati svoj život jer ćete možda dobiti i otkaz na poslu – govori ovaj prometni stručnjak.

>> VIDEO U nesreći na Viru stradala majka, suprug i dijete dobili ozljede opasne po život

- Kada se naši gosti stranci voze 250 kilometara na sat autocestom, dobiju, recimo, tisuću eura kazne i zabranu upravljanja automobilom u Hrvatskoj na 30 dana, što je njima svejedno jer ionako će otići iz naše zemlje. Ja bih i njih stavio u zatvor. Učinite to tri puta i razglasite po medijima, nitko više neće voziti 250 na sat. Jer, bojim se da penalizacija na našim prostorima ništa ne znači – poručuje vještak Ormuž.