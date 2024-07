Strava u Termama Tuhelj: Mladić (18) skočio u bazen na glavu, slomio vratni kralježak

PU krapinsko-zagorska u ponedjeljak je izvijestila o nesreći koja se u nedjelju, 21. srpnja, oko 10:35 dogodila na bazenima Termi Tuhelj, a u kojoj je 18-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede. – 18-godišnjak je došao do ruba bazena uz vidljivo postavljenu tablu 'Zabranjeno skakanje u bazen' i oznakom dubinom vode od 0,90 metara skočio u plitki dio bazena te glavom udario u dno bazena. Vozilom Hitne medicinske pomoći 18-godišnjak je prevezen u Opću bolnicu Zabok, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede, a potom u kliniku za traumatologiju 'Sestre milosrdnice' u Zagrebu na daljnje liječenje – stoji u policijskom izvješću.

Lokalni portal Zagorje International piše da ih je jučer kontaktirala mladićeva majka, koja im je ispričala detaljnije što se dogodilo. Kako je rekla, informacije koje su o ovoj nesreći izašle u javnost i nisu 100 posto točne. Prema njenim riječima, mladić je skočio u bazen, no nije glavom udario u dno bazena, već u mjesta za sjedenje unutar bazena jer ih nije vidio. Kako kaže majka, ta sjedala nisu dovoljno dobro vidljiva. – Njegova je greška što je on skakao i to stoji, no ta se sjedeća mjesta ne vide. To bi trebalo biti presvučeno u neku drugu boju da bude uočljivo – smatra mladićeva majka.

Posljedice nezgode? Posjekotina na glavi u dužini od 30 centimetara i slomljen vratni kralježak koji će zahtijevati operaciju. No, osim toga što je izrazito ljuta na to što su spomenuti nasloni loše označeni, zgrožena je što u tom trenutku nije nikoga mogla pozvati u pomoć. – U tom trenutku nije bilo spasioca u blizini niti nikoga tko bi nam pružio prvu pomoć. Nama je u pomoć priskočila liječnica koja se tamo slučajno našla na kupanju. Tek nekoliko minuta kasnije došao je spasioc, netko od kupača ga je pronašao – ispričala je majka.

Iz Termi Tuhelj su odgovorili sljedeće: – Suosjećamo s obitelji mladića i ozlijeđenim ovog nemilog događaja. Moramo istaknuti kako je riječ o nesretnom slučaju koji se dogodio 21. 7. 2024. u 10:35 na bazenima Vodenog planeta, gdje je mladić skočio na glavu u vanjski rekreacijski bazen s rijekom te pritom ozlijedio glavu u predjelu čela – napisali su.

VEZANI ČLANCI:

Na upite portala Zagorje International o adekvatnoj označenosti dubine bazena, zabrane skakanja u isti te vidljivosti spornih sjedala ističu: – Dubina na dijelu gdje je skočio je bila 0,90 metara te pokraj svakog bazena stoje oznake koje upućuju na dubinu bazena. Isto tako na bazenima je zabranjeno skakanje i oznake o zabrani postoje na cijelom kupalištu. Sam skok mladića ni spasioci ni gosti nisu vidjeli, ali su gosti primijetili da izlazi s posjekotinom iz bazena te mu je ozljeda sanirana te pozvana Hitna pomoć. Majka je u tom trenutku pozvala policiju te nakon policijskog uviđaja na licu mjesta utvrdili su da je došlo do nesretnog slučaja zbog nepoštivanja obavijesti i zabrana koje se nalaze na kupalištu, a što su i sam mladić i njegova majka posvjedočili te napomenuli kako je na vlastitu odgovornost skočio u bazen te, nažalost, zadobio ozljede – napisali su iz Termi Tuhelj.

Tvrde i da su u tom trenutku na bazenu bili spasitelji. – U trenutku nesreće na bazenima u smjeni imali smo osam spasioca te u je u funkciji bilo i osam bazena. Sigurnost na bazenima, kao i adekvatno upravljanje higijenskim uvjetima iznimno nam je važno te se pridržavamo svih pravilnika i zakona o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima koji su propisani za bazenska kupališta od strane Ministarstva zdravlja – odgovorili su.

FOTO Pogledajte kako su 'smrtni neprijatelji' Milanović i Plenković izgledali u djetinjstvu: Veliki sukob počeo je 2012.