U poznatom aquaparku utopio se naš mladi nogometaš. Klub objavio dirljiv oproštaj

Nakon što je u četvrtak objavljena vijest da se u mjestu Velika u blizini Požege u Aquaparku Shhhuma utopio 12-godišnji dječak, portal Sportalo.hr doznaje da je riječ o mladom nogometašu Šokadije Ivanu Udovčiću. Ivano je bio uspješan nogometaš Šokadije, za koju je kao stoper igrao četiri prethodne sezone. Posljednju utakmicu odigrao je 18. svibnja protiv vršnjaka iz Đakovo Croatije.

Klub je nakon ove tragedije organizirao krizni stožer te će se u suradnji sa Županijom svoj djeci pružiti stručna pomoć. – Ljudi zapravo odu tek kad ih zaborave, a dragi Ivano će zauvijek ostati u našim srcima i mislima. Počivao u miru Božjem! – objavio je na Facebooku nogometni klub u kojem je igrao Ivano.

Podjetimo, vijest o smrti 12-godišnjaka u bazenskom kompleksu Aquapark Shhhuma šokirala je javnost. Dječak je na bazene došao u sklopu izleta svog nogometnog kluba, a prema riječima svjedoka, utopio se pola sata nakon dolaska. Reanimirali su ga sat vremena, no neuspješno. Bolničarka koja se slučajno našla na bazenu za Večernji list komentirala je kako je trener tražio dječaka i zvao ga te je tada vidio da netko leži na dnu bazena. Bolničarka je reanimirala dječaka kada su ga izvukli iz bazena, reanimacija je trajala sat vremena, no dječaku nije bilo spasa. Policija se nakon očevida oglasila oko slučaja navodeći da se još moraju utvrditi sve okolnosti, kao i to jesu li u trenutku utapanja dječaka spasioci bili prisutni na bazenu.

– Nakon utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja bit će podneseno posebno izvješće nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu – navodi se u priopćenju PU požeško-slavonske. U četvrtak poslijepodne oglasili su se i vlasnici Aquaparka Shhhuma. Izrazili su žaljenje zbog dječakove smrti te su izrazili sućut obitelji.

VEZANI ČLANCI:

– Duboko žalimo zbog gubitka života dječaka. Svjesni smo da je ovaj tragični događaj uznemirio javnost i želimo potvrditi našu punu spremnost na suradnju s nadležnim tijelima u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do tragedije. Osiguranje sigurnosti svih naših posjetitelja uvijek nam je na prvome mjestu i poduzimamo sve potrebne mjere kako bismo održali najviše standarde sigurnosti i kvalitete. Unatoč našim naporima te dugotrajnoj reanimaciji, nažalost, nije bilo moguće spasiti dječakov život – piše u priopćenju uprave tvrtke Vinota, koja je vlasnik bazena.

Mediji su više puta pitali jesu li na bazenima uopće bili prisutni spasioci, na što nisu dobili konkretan odgovor. Bolničarka koja je dala izjavu za Večernji list tvrdi kako kompleks nije imao spasioce, pa ni povišeni dio s kojeg bi djelatnici nadzirali sigurnost prisutnih. Rekla je kako je vidjela redare, dva mladića u žutim majicama, kako prolaze po kompleksu, no kada je netko uzviknuo da se tijelo nalazi na dnu bazena, oni nisu uskočili. Na traženje žene koja je reanimirala dijete donijeli su kutiju za prvu pomoć.

– Došao je neki redar kojeg smo zamolili za torbu s hitnom pomoći, a u njoj su bili nekakvi zavoji, nisu imali ni tubu za otvaranje dišnih putova, to je nekakva osnovna stvar. Nemaju ništa, ni spasioca, ni liječnika... To je prevelik kompleks da toga ne bi bilo. Mi smo svi nastavili s reanimacijom – tvrdi svjedokinja, no za dijete je u konačnici bilo prekasno. Večernji list kontaktirao je tvrtku Vinota, koja drži bazen, kako bismo provjerili je li doista istina da u kompleksu koji se prostire na više od 17.000 kvadrata nema spasilaca.

– Trenutačno je u tijeku službena istraga te smo u suradnji s nadležnim tijelima kako bismo osigurali sve relevantne informacije. S obzirom na ozbiljnost situacije i činjenicu da je stradala osoba maloljetnik, ne bismo iznosili dodatne informacije dok se proces istrage ne završi – odgovorili su iz Vinote.

Na daljnje inzistiranje iz Vinote su nam naknadno poručili kako je svim posjetiteljima jasno istaknuto kako u bazene ulaze – na vlastitu odgovornost. – Aquapark Shhhuma od samog početka rada djeluje u skladu sa svim postojećim propisima i zakonima, pa tako i u segmentu sigurnosti. Između ostalog, jasno je istaknuto da je ulazak u bazene na vlastitu odgovornost, kao i da djeca moraju biti u pratnji odraslih osoba. O sigurnosti posjetitelja dodatno brinu i redari koji se nalaze na području Aquaparka. Aquapark Shhhuma ima i zakonski propisanu opremu za pružanje prve pomoći. Briga o posjetiteljima te osiguranje ugodnog i lijepog boravka u našim prostorima naš je primarni cilj – napisali su.

FOTO Možete li prepoznati koji su ovo hrvatski gradovi?