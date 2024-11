Strašan slučaj u Srbiji: Tinejdžer (17) preminuo nakon što ga je 18-godišnjak pretukao

Tinejdžer (17) iz Leskovca u Srbiji preminuo je od posljedica ozljeda koje je zadobio kada ga je pretukao 18-godišnjak. S 18-godišnjakom je tada bio i 15-godišnjak. Kako Blic doznaje, 18-godišnjak je rukom udario 17-godišnjaka u glavu, a tinejdžer je potom pao. Nakon što je mladić pao, 18-godišnjak ga je nastavio udarati po glavi i tijelu.

Prema informacijama Blica, uhićeni su 18-godišnjak te 15-godišnjak, a stariji će biti optužen za ubojstvo. Ubijeni mladić bio je iz Leskovca i učenik trećeg razreda Tekstilne škole. Sat vremena nakon što je prevezen u bolnicu, priopćeno je da ga liječnici nisu uspjeli spasiti. "Dovezen je bez svijesti, širokih zjenica, blijede kože, bez pulsa. Odmah je započeta intenzivna reanimacija. Nažalost, smrt je nastupila u 15.45. Uzrok smrti će se utvrditi obdukcijom", priopćio je Nebojša Dimitrijević, ravnatelj Opće bolnice Leskovac.

"Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova u Leskovcu uhitili su N.A. (2006.) iz Leskovca zbog postojanja sumnje da je izvršio kazneno djelo ubojstvo. On se sumnjiči da je danas zadao više udaraca rukama i nogama u predjelu glave i tijela A.I. (2007.) i nanio mu teške tjelesne ozljede opasno po život, od kojih je oštećeni mladić preminuo u Općoj bolnici u Leskovcu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz kaznenu prijavu, biti priveden nadležnom tužiteljstvu u Leskovcu. S N.A. bio je V.T. (2009.) koji nije sudjelovao u tučnjavi i on je svjedok", izjavio je Ivica Dačić, ministar unutarnjih poslova Srbije, prenosi Blic.

Iz Centra za socijali rad naveli su kako je 17-godišnjak devet godina živio u udomiteljskoj obitelji koja s njim nikada nije imala problema. "Prema informacijama od udomitelja, dječak se vraćao iz škole", rekao je Predrag Momčilović, ravnatelj Centra, govoreći o trenutku kada je 17-godišnjak napadnut.

