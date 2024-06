Stotine ruskih vojnika okruženo je u tvornici: U bitku se uključilo i ukrajinsko zrakoplovstvo

Stotine ruskih vojnika okruženo je u kemijskoj tvornici u gradu Vovčansku u Ukrajini, glavnom bojištu ruske sjeverne ofenzive. Najmanje 30 Rusa se predalo, a ostali nemaju kamo pobjeći i gdje se sakriti. Tijekom vikenda, nekoliko ruskih bataljuna zauzelo je tvornicu PJSC Volčanski u središnjem Vovčansku, gradu u kojem je prije rata živjelo 18.000 ljudi i koji se nalazi samo 8 kilometara južno od granice s Rusijom. Vovčansk je bio prva velika meta ruske sjeverne ofenzive koja je započela 10. svibnja i imala za cilj zauzeti Harkiv, grad od 1,4 milijuna stanovnika.

Ruske snage na sjeveru nikada nisu prošle Vovčansk. Nekoliko ukrajinskih brigada, uključujući elitnu 82. zračno-jurišnu brigadu, krenulo je prema sjeveru u susret Rusima. Naoružani streljivom žurno dopremljenim iz Sjedinjenih Država, Ukrajinci su se borili protiv Rusa ulicu po ulicu, zgradu po zgradu – i zaustavili njihovo napredovanje krajem svibnja, piše Forbes.

Nakon nekoliko tjedana iscrpljujuće urbane borbe, ruski zapovjednici povukli su novi potez. Naredili su zauzimanje tvornice PJSC Volčanski, vjerojatno kako bi njezine čvrste betonske zgrade iskoristili kao bazu za pokušaj prijelaza rijeke Vovcha koja teče od istoka prema zapadu. Brzi ukrajinski napad navodno je odsjekao 400 Rusa koji su se sklonili u tvornici.

Videos of likely Ukrainian small diameter bomb strikes in Vovchansk. https://t.co/FXTHVKWEathttps://t.co/AynI8udqmAhttps://t.co/Ekqw2uxOWe pic.twitter.com/iFyW5EUgX4