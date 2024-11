Što za svijet znači Putinova promjena pravila za uporabu nuklearnog oružja: 'Samo su dvije mogućnosti...'

Tisućiti je dan ruske agresije na Ukrajinu, a iz Kremlja stiže nova uznemirujuća informacija. Naime, ruski predsjednik Vladimir Putin odobrio je ažuriranu nuklearnu doktrinu, koja navodi da se bilo koji konvencionalni napad na Rusiju, ako ga podržava nuklearna sila, može smatrati zajedničkim napadom na Rusiju.

Je li to znak za uzbunu ili se nešto drugo krije u pozadini, komentirao je Večernjakov analitičar Tonči Tadić, koji ističe zanimljiv moment. – Putin je potpisao novi dekret kojim je izmijenio rusku nuklearnu doktrinu kako bi mogao koristiti nuklearno oružje u slučaju konvencionalnog sukoba. To praktično znači da Putin mijenja nuklearnu doktrinu da bi od danas mogao koristiti nuklearno oružje u sukobu s Ukrajinom. To pak znači da ga do danas, prema ruskoj doktrini, nije mogao koristiti. Naglašavam, nije mogao koristiti nuklearno oružje u sukobu s Ukrajinom, ako ćemo se držati pravne procedure. Ili, oni koji tvrde da ga je mogao koristiti i do sada, ukazuju na drugu mogućnost - da je ovo farsa, kao i prethodna 41. prijetnja o korištenju nuklearnog oružja – započinje Tonči Tadić.

– Sve su nuklearne prijetnje, dakle, do sada bile tipični ruski, bizantinski politički teatar, ništa više od toga. Ponavljam, samo su dvije mogućnosti. Ako je ovo doista stvarna promjena, onda su sve ranije prijetnje bile besmislene i neutemeljene. Ili, ako kažemo da je on i do sada mogao koristiti nuklearno oružje bez promjene doktrine, onda mu je nova doktrina nepotrebna – rezimira Tadić.

Što to onda govori o Rusiji? – To govori da Kremlj nema nikakav strateški odgovor na nastavak naoružavanja Ukrajine i da bi najradije da Zapad prestane naoružavati Ukrajinu. Ali oni o tome maštaju već skoro tri godine. Danas je tisućiti dan rata iz kojeg Rusija ne zna izaći i, štoviše, ne želi izaći, nego želi da iz njega izađe Ukrajina kapitulacijom – dodaje naš sugovornik.

Ukrajina se, kaže, neće prestati boriti zbog toga što je izabran Donald Trump za američkog predsjednika. – Ukrajinci vrlo oprezno gledaju na sve poruke koje dolaze iz SAD-a jer imaju presedan iz 1994., kada ih je slijepo poštivanje američkih naloga ostavilo bez nuklearnog arsenala, uz navodna sigurnosna jamstva, kao što imaju i uspomenu na 2014., kada je Amerika vrlo nevoljko krenulo naoružavati Ukrajinu da bi se obranila od agresije od ruske pobune u Donbasu. Dakle, u oba slučaja se pokazalo da Ukrajina u prvom redu mora gledati računa o svojim interesima i o vlastitoj sigurnosti. To za njih neće raditi SAD i ja vjerujem da je ta lekcija naučena – ističe.

Tadić vjeruje kako najnoviji potez Kremlja neće donijeti nikakvu promjenu, osim stanovite panike na Zapadu. – Ali ponavljam, ne postoji doista nikakav razlog za paniku, kao što nije postojao ni u prethodnoj 41 prijetnji – poručuje. Ključni strateški problem Rusije u ovom ratu, dodaje, jest spoznaja da je njihov plan kako će isključivo Rusija moći tući po Ukrajini, a Ukrajina nikad neće moći uzvratiti Rusiji, "bio potpuno idiotski". – Istu je stratešku glupost počinio Adolf Hitler kad je pomislio da će samo Njemačka moći bombardirati Britaniju, a Britanci nikad neće vratiti po Njemačkoj – zaključuje.

