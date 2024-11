Večernjakov analitičar o prijetnjama 3. Svjetskog rata: I meni su počeli zvati zabrinuti ljudi. To je potpuno šizofreno, mnogi su zastrašeni

Komentator Večernjeg lista Davor Ivanković analizirao je za Večernji list najnoviji razvoj situacije nakon što je američki predsjednik u odlasku Joe Biden jučer ipak dao Ukrajini dozvolu da koristi raketni sustav ATACMS na ruskom teritoriju. Zovu ga u javnosti i sustav za dalekometne rakete.

Koliko je iznenađujuće što je Biden, dva mjeseca do isteka mandata, dao takvu dozvolu predsjedniku Volodimiru Zelenskom i što to može značiti? – Domet tih raketa, koje inače Ukrajinci već izvjesno vrijeme posjeduju i koristili su ih za domaću upotrebu, iznosi oko 300 kilometara i ispaljuje se iz sustava HIMARS, koji je i Hrvatska naručila. Uskoro će biti potpisan ugovor o nabavci tog sustava, ali za prvu ruku, kao i kod Ukrajinaca, prvo dolaze rakete dometa 80 kilometara, a onda se kasnije isporučuju ove koje su za protivnike puno problematičnije – pojašnjava Davor Ivanković.

Po njemu, Bidenova odlula nije iznenađenje jer se ona očekivala, "na njoj su inzistirali ne samo Ukrajinci nego i pola Europe i članica NATO-a". – Svi su iznenađeni što je Biden dva mjeseca prije Trumpove inauguracije donio tu odluku, iza koje su, inače, odmah uslijedile i potvrde Velike Britanije i Francuske, koje su Ukrajini isporučile još nešto ozbiljnije oružje od spomenutog, odnosno rakete koje lete preko 500 kilometara. I sada se svi pitaju što će se događati. Čini se da će Ukrajincima biti dopušteno gađanje ruskog teritorija tamo gdje se vode borbe i tamo gdje se slilo otprilike desetak tisuća sjevernokorejskih vojnika. To je neko ograničenje. Treba vidjeti hoće li Ukrajinci gađati i ono što su već prije gađali, ali svojim sustavima i svojim velikim dronovima, znači infrastrukturu u dubinu nekoliko stotina kilometara, a gađali su čvorišta, vojnu infrastrukturu, skladišta, rafinerije. S tog stajališta, to nije ništa novo. Novo je, dakle, ako se prijeđe ta nova uspostavljena crvena linija – navodi on.

Nije prvi put da se prelazi crvena linija. – Sutra je tisućiti dan rata u Ukrajini, a za to je vrijeme više od 20 puta Rusija rekla kako je prijeđena crvena linija, bit će Treći svjetski rat. Od prvih zapadnih tenkova, dolaska HIMARS-a, pa kliznih bombi, svaki se put koristila ista retorika, s tim da je ovo, naravno, znatno opasnije. Sada smo u kulminaciji rata koja možda dolazi prije nekakvih pregovora. Ja sam sklon vjerovati da je to dogovorena igra. Amerikanci su ozbiljni politički i vojni igrači, ne bih vjerovao u to da je Biden sam na svoju ruku, dva mjeseca prije inauguracije, nešto takvo poduzeo, a da nije o tome razgovarao s Trumpom – mišljenja je Ivanković.

S jedne se strane strahuje kako će Biden izazvati Treći svjetski rat, a s druge strane bivši visoki dužnosnik NATO-a, danas vojni analitičar Nicholas Williams, kaže kako je Bidenova dozvola stigla u posljednji trenutak da se okonča sukob u Ukrajini. Naime, Ukrajinci u dva mjeseca mogu napraviti znatnu štetu Rusiji. Gdje smo između ta dva pola? – Mislim da je situacija sa stajališta građana potpuno šizofrena i mnogi su prestrašeni. I mene je zvalo nekoliko prijatelja koji kažu: "Gotovo je, počinje Treći svjetski rat". A nije prvi put da to čujem. Europa je imala četrdeset godina brige samo o razvoju, o standardu, o novim autima, novim stanovima, vikendicama, kućama. I sad najedanput prelazimo u jednu novu retoriku. Mi koji pamtimo rat, znamo da u rat ne vjeruješ, a onda se dogodi preko noći. Međutim, ja i dalje ne vjerujem da će doći do nuklearnog rata, zato što je to skoro pa nemoguće izvesti, jer onda više nema igre, svi smo gotovi. I to svi jako dobro razumiju, jer da je drugačije, taj nuklearni rat bi se odavno već dogodio. Ljudi ne znaju da je na početku rata u Ukrajini, nakon prvih nekoliko mjeseci, uspostavljena izravna linija između Pentagona i generalštaba ruske vojske. Kad čuješ takve podatke, onda si svjestan da taj rat nije mimo svake kontrole – kaže naš komentator.

– Prije godinu dana Rusi su srušili američkog predatora, znači izvidnika, drona, koji je radio svoj posao u blizini Krima, na nekih 150 kilometara. Nakon toga nije došlo do eskalacije rata između SAD-a i Rusije, nego očito do nekog dogovora. Postoje prave crvene linije koje se dogovaraju sa strane, ali treba, sad će to zvučati grozno, treba rat odglumiti do kraja, kao i uvijek – dodao je.

Situacija u Ukrajini, navodi Ivanković, podsjeća na kubansku krizu. – Kubanci su mogli ispaliti rakete koje bi došle do SAD-a u roku par minuta, već su bile stigle na Kubu i raspoređene, ali to se nije dogodilo. Ukrajinci mogu ispaliti nešto što će pasti na Moskvu, uništiti Kremlj, ali mislim da se to neće dogoditi, već da će jako paziti što će gađati. Moraju se zauzeti jake pozicije prije početka kraja rata i pretpostavljam da je to sve dio jedne politike. Nadam se da se stvari ne događaju bez ikakve kontrole. Povijest nam govori da su te krize uvijek bile pod kontrolom, da se ne bi dogodilo ono najgore, i zato sam ja uvjeren da neće doći do Trećeg svjetskog rata, ali ja sam poznati optimist – poručuje.

Stava je i kako je preoptimistično očekivati da Ukrajinci mogu preokrenuti stvari u svoju korist u dva-tri mjeseca, s obzirom na to da Rusi sada pojačavaju napade i nikad surovije nisu napadali energetsku infrastrukturu. – Putin to namjerno radi i zapad je morao nekako odgovoriti, pogotovo kad su došli Sjeverokoreanci. A odgovor je: imate dozvolu gađati – nastavlja.

Ovo što se sada događa, ističe, već se viđalo u povijesti odnosa velesila. – Znači, kad su Amerikanci ratovali u Vijetnamu, Sovjetski Savez je isporučio preko sto MIG-ova 21 Sjeverovijetnamcima. Ti avioni su počeli obarati američke F-4 zrakoplove, najbolje, i to na desetke. Što bi se dogodilo da Ukrajinci sada dobiju zrakoplove koji će obarati 50 ruskih? Došlo bi do velike gužve. Uvijek su se velike sile sukobljavale i davale veliko oružje nekome tko je bio u ratu s američkim interesima ili s ruskim interesima. Nije to, dakle, ništa novo, samo se postavljaju te crvene granice. Mora doći do neke ratne kulminacije, ali ne mislim da je to sada Treći svjetski rat – stava je on.

Kada se vratimo u našu prošlost, negdje uoči Daytona, možemo li reći da je Ukrajina sada u našoj situaciji? – Ovdje je u pitanju Putin koji neće nikome na noge dolaziti, ali smislit će oni već način kako to riješiti. Sada ni Rusija više ne odgovara da se toliko troši. Jedini posao koji je još ostao Putinu, po meni, jest da dovrši ovaj sukob. Počinju se osjećati prvi veliki problemi u ekonomiji, u ogromnoj inflaciji i padu rublje. Stanovništvo će to početo osjećati sve više i pitanje je koliko on ima vremena. Možda ima još godinu dana da bez velike krize u svojoj zemlji dovrši ovu situaciju. Hoće li to biti moguće, vidjet ćemo. Rusa ima 120-130 milijuna, ali na veličinu te zemlje, to je jako malo, i sad će doživjeti velike demografske gubitke – ističe.

Davor Ivanković osvrnuo se i na činjenicu da je Hrvatska nedavno dogovorila kupnju HIMARS sustava koji mogu ispaljivati spomenute rakete. Posao je vrijedan 290 milijuna dolara, stiže nam osam sustava s otprilike 400 raketa. – Pola raketa služe za udare na raznu infrastrukturu i tu je nekoliko stotina kilograma eksploziva, vrlo su moćne, što smo vidjeli u Ukrajini, a pola su tzv. klasteri s raznim učincima na nezaštićene ljude, opremu, bunkere... Hrvatska to doživljava kao oružje odvraćanja, kao i Rafale, mi ne napadamo druge. Nama to puno znači jer imamo zastarjele sustave, a konačno smo ušli u velike nabavke. Problem je što se zbog rata u Ukrajini sve poremetilo pa ćemo neke stvari dobiti skuplje i sporije – govori D. Ivanković.

