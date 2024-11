Olujić: Novica Petrač će se najkasnije do ponedjeljka pojaviti u Hrvatskoj; Pavasović Visković: Situacija je šizofrena

Fran Olujić, odvjetnik Novice Petrača, kazao je da po ovlaštenju svog klijenta može reći kako će se on u najkraćem roku, ako ne u nedjelju, onda najkasnije do ponedjeljka, i neovisno o odluci suca istrage, pojaviti u RH i staviti na raspolaganje tijelima progona.

- Ako danas sud odluči da mu je određen istražni zatvor, to znači da ide u Remetinec, a ako ne bude određen, ostaje na slobodi. Apsolutno je spreman na sve - poručio je Olujić.

Novica Petrač, pak, poriče optužbe EPPO-a. Olujić je kazao i da su danas od tužitelja iz EPPO-a čuli da su oni preuzeli predmet od USKOK-a. A to, po njemu, plaši jer niti USKOK ni EPPO nisu podnijeli službeni zahtjev za rješavanje nadležnosti. Ljubo Pavasović Visković, branitelj Hrvoja Petrača i Krešimira Rotima, rekao je novinarima da je situacija u kojoj USKOK traži jedno, a EPPO drugo "potpuno šizofrena jer se od Suda traži da u roku 2-3 sata donese dvije oprečne odluke".

- Sud je doveden u situaciju gdje, po meni, uopće ne bi smio postupati dalje - kazao je on o problemu nadležnosti.

Što se tiče H. Petrača, nije htio otkriti planira li i on povratak. Kada je o Rotimu riječ, rekao je kako je Rotim zanijekao krivnju na USKOK-ovom ispitivanju.

