U slučaj trovanja sokom uključen Državni inspektorat: Poslana i sanitarna inspekcija

Društvene mreže u ponedjeljak poslijepodne preplavila su upozorenja građanima da ne piju određene sokove i mineralne vode zbog navodnih trovanja. U porukama je stajalo kako je više ljudi hospitalizirano zbog toga što su se otrovali pićima. Nadležne službe, kao ni prozvani proizvođač sinoć nisu davali nikakve informacije. Riječka bolnica danas je potvrdila da imaju jedan slučaj ozljede jednjaka, a riječka policija da je jednoj osobi pozlilo nakon konzumacije pića u kafiću. DIRH šalje inspekciju.

Tijek događaja:

11:55 - Ministarstvo zdravstva poručilo je za Jutarnji list kako nemaju nadležnosti u slučaju trovanja vodom, navodeći kako je sanitarna inspekcija od 2019. godine odgovorna za provođenje službenih kontrola.

- Spomenuta voda puni se u Austriji te ju je priznalo njihovo nadležno tijelo. Prema dostupnim informacijama, slučaj trovanja vodom iz boce koja je poslužena u ugostiteljskom objektu preuzeo je DORH i Ministarstvo unutarnjih poslova, a sanitarna inspekcija Državnog inspektorata uzela je uzorka predmetne vode radi utvrđivanja činjenica - poručuju iz Ministarstva.

POVEZANI ČLANCI:

11:13 - Ravnatelj KBC-a Rijeka Alen Ružić potvrdio je za 24sata kako je pacijent, primljen prije nekoliko dana zbog ozljede jednjaka, trenutno stabilno.

- Primili smo pacijenta pod sumnjom u kemijsku ozljedu jednjaka. On je sad stabilno, a sve oko okolnosti događaja koji su doveli do njegove ozljede je preuzela policija - potvrdio je.

10:43 - Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije potvrdio je jutros kako na analizu stižu prvi uzorci sokova i mineralne vode iz riječkih kafića, nakon što su se društvenim mrežama krenule širiti poruke o slučajevima trovanja kiselinom. Iz NZJZ-a Primorsko-goranske županije za Novi list su potvrdili kako će stručnjaci pri dobivenim uzorcima provjeriti njihovu potencijalnu kontaminiranost.

Inače, za Večernji list su objasnili kako zasad ne mogu davati izjave za cijeli slučaj, ali će se tijekom dana detaljnije oglasiti priopćenjem za medije.

>> VIŠE OVDJE

10:19 - U istragu mogućeg slučaja trovanja u Rijeci uključio se i Državni inspektorat.

- Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata odmah je po zaprimanju obavijesti Policijske uprave primorsko-goranske, Ministarstva unutarnjih poslova, obavila očevid iz svoje nadležnosti. Inspekcijski postupak je u tijeku - kazali su nam iz Državnog inspketorata.

10:10 - Primorsko-goranska policija oglasila se jutros na navode, potvrđujući kako jednoj osobi je pozlilo od konzumacije pića.

''Policijska uprava primorsko-goranska 4. studenoga ove godine zaprimila je dojavu da je jednoj osobi pozlilo tijekom konzumacije bezalkoholnog pića u jednom od ugostiteljskih objekata u središtu Rijeke te je prevezen u KBC Rijeka radi pružanja odgovarajuće liječničke pomoći. Tijekom dosadašnjeg postupanja policijski službenici obavili su očevid, izuzeli određene predmete te obavili razgovore s više osoba.



O svim dosadašnjim saznanjima policija je izvijestila nadležno državno odvjetništvo, kao i nadležni Državni inspektorat radi poduzimanja mjera iz svoje nadležnosti. Utvrđivanje svih relevantnih činjenica vezanih uz ovaj događaj se nastavlja. Napominjemo da osim ovog te jednog događaja iz prethodnog razdoblja, policiji do sada nisu prijavljeni drugi slični događaji'', objavila je policija.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

10:06 - Iz MUP-a su za 24sata zasad potvrdili kako policija istražuje cijelu situaciju, no nisu pružili više informacija.

>> VIŠE OVDJE

9:53 - Vezano uz mogući slučaj trovanja vodom iz boce, iz KBC-a Rijeka javljaju da su imali slučaj kemijske ozljede jednjaka, no ne navode uzrok tome.

- U KBC-u Rijeka je zaprimljena na bolnički odjel jedna osoba pod sumnjom na kemijsku ozljedu jednjaka. Njezino medicinsko stanje je trenutno stabilno te se nastavljaju indicirani dijagnostičko-terapijski postupci - objavili su, dok cijeli odgovor možete pročitati OVDJE.

VEZANI ČLANCI:

9:05 - Informacije o moguće opasnim pićima pokušali smo u ponedjeljak navečer provjeriti u PU primorsko-goranskoj, gdje su nam rekli da zasad nemaju saznanja o tome te da će više informacija imati sutra. Upite smo poslali KBC-u Rijeka, kao i proizvođaču. Još čekamo njihove odgovore koji bi pomogli rasvijetliti slučaj.

Ako se utvrdi da su uznemirujuće poruke lažne, postoji mogućnosti da osobe koje su ih proširile za to odgovaraju. Naime, u Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira stoji: "Tko izmišlja ili širi lažne vijesti kojima se remeti mir i spokojstvo građana, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 4000,00 eura ili kaznom zatvora do 30 dana."

Foto: Facebook/Screenshot

Foto: Facebook/Screenshot

VIDEO U Našicama spalili 3 tone droge balkanskog kartela