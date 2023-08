Što donosi cjelodnevna škola? Besplatne izvanškolske aktivnosti, informatika od prvog razreda...

Za točno šest dana u cijeloj Hrvatskoj počinje nova školska godina. To ujedno znači da počinje primjena i cjelodnevne škole, novog eksperimentalnog programa koji će obuhvatiti učenike 62 osnovne škole diljem Hrvatske koje su se usudile prijaviti za eksperimentalnu provedbu što će trajati četiri godine. Te će 62 osnovne škole u četiri godine primjene eksperimentalnog programa udariti temelje, navesti smjernice, izbaciti ili pojačati sadržaje, projekte i načine podučavanja koji daju bolje rezultate učenika za sve ostale hrvatske osnovne škole, koje program cjelodnevne nastave započinju nakon eksperimentalne faze projekta.

Prve 64 osnovne škole dobile su dodatni novac za uređenje škola, uređivanje kuhinja, dobile su dopuštenja za dodatna zapošljavanja te nabavu kvalitetne opreme, i sve će one svoja uređenja i nabave obavljati cijelu školsku godinu. Najveći iznos, 538 tisuća eura, pripao je Osnovnoj školi Novi Marof koja u svojoj matičnoj školi i područnim objektima ima više od 700 učenika, a 11 osnovnih škola koje su se prijavile u eksperimentalnu provedbu dobiva iznose više od 400 tisuća eura.

Novac će se utrošiti u uređenje učionica, klimatizaciju, opremanje informatičkih učionica, opremanje i proširenje učionica kemije, biologije, fizike, ali i opremanje blagovaonica, kutka za odmor učenika, kabineta, prostora za tjelesni, a neke će škole nabaviti i kombije kako bi osigurale prijevoz učenika po matičnim školama. Podsjetimo, nastava u cjelodnevnoj školi koncipirana je u četiri odgojno-obrazovna programa. Prvi je dio A1 program, odnosno program redovne nastave. Baš kao i sada, podijeljena je na predmete, s obvezama učenika i nastavnika za praćenje usvojenih kurikuluma. Drugi dio je takozvani A2 program, odnosno program potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja.

To je slično dopunskoj i dodatnoj nastavi, koja danas nije redovno organizirana u svim školama, nije ni obveza, a sada će postati sastavni dio obrazovanja. Zajedno će ta dva programa trajati najkasnije do 14 sati, ovisno o razredu učenika, a nakon toga slijede izborni programi – B1 izvannastavne, a B2 izvanškolske aktivnosti, na koje učenik može i ne mora ići, kao što i nastavnik može i ne mora sudjelovati u radu B2 programa. Ti će programi trajati najkasnije do 17 sati i učenici koji će se odlučiti ići na izvanškolske aktivnosti, neće se morati brinuti o troškovima – one će za škole koje provode cjelodnevnu nastavu biti besplatni.

Naime, do sada su izvanškolske aktivnosti poput stranih jezika ili sportova provođene u raznim prostorima koje su iznajmljivali tvrtke ili udruge. Sada će iste aktivnosti moći provoditi u školama, a roditelji te aktivnosti više neće financirati jer će ih poduzetnicima plaćati država. Sva djeca koja počinju s eksperimentalnom provedbom imaju više duljih odmora, sve škole koje su se prijavile morale su imati kuhinje koje mogu i moraju osigurati doručak, ali i topli obrok, dakle ručak, za koji je osigurano 40 minuta, kao i užinu.

Učenicima su promijenjeni predmeti, uvedeno je prirodoslovlje, povećane su satnice hrvatskog i matematike, uvodi se predmet praktične vještine, informatika postaje obvezni predmet od prvog razreda, obvezan postaje i drugi strani jezik, povećava se satnica tjelesnog, ali i glazbenog i likovnog. I, naravno, svim nastavnicima u eksperimentalnom programu raste plaća pa oni u idućem četverogodišnjem trajanju eksperimentalnog programa mogu zaraditi neto iznos od 14.342 eura više nego što su zarađivali do sada.