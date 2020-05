Što će biti sa školama? U Otvorenom se zakačili savjetnik ministrice Divjak i zagrebački pročelnik

U HRT-ovoj emisiji Otvoreno dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med., zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo; dr. sc. Marko Košiček, savjetnik ministrice znanosti i obrazovanja; Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, Zagreb; Đurđica Krtanjek, učiteljica-savjetnica u Osnovnoj školi "Franjo Serta", Bednja te Tomislav Đonlić, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije - raspravljali su o povratku zaposlenika i učenika razredne nastave u školu.

Savjetnik ministrice znanosti i obrazovanja dr. sc. Marko Košiček rekao da je u ponedjeljak 25.5. sva djeca razredne nastave moraju u školu.

- Stav epidemiologa je da je to sigurno, stav ministarstva je da svi učenici razredne nastave u ponedjeljak moraju biti u školi. Što se tiče nedolaska u školu kao i inače postoje ispričnice.

U nekim realnim situacijama razlog bi bila bolest učenika, a u ovim se okolnostima objektivni razlozi mogu proširiti na to da je učeniku stradao dom u potresu pa sada živi negdje drugdje, ako je škola stradala u potresu, ako osnivači nisu u mogućnosti osigurati prijevoz do škole, to su sve objektivni razlozi za nedolazak u školu.

Međutim, obzirom da je u pitanju specifična korona situacija svjesni smo da su i roditelji u strahu i ako oni imaju neke subjektivne razloge zašto dijete u ponedjeljak ne mogu poslati u školu - i to će biti opravdani razlog.

Dakle, učenici bi u ponedjeljak trebali biti u školi, ali imat ćemo razumijevanja ako ih roditelji iz objektivnih ili subjektivnih razloga ne pošalju u školu - poručio je Košiček dodavši da ne bi želio spominjati rokove do kada će se takva situacija tolerirati.

- Mi još uvijek imamo mješoviti model, nastava na daljinu ide i dalje kao rezervna opcija - kaže.

Ponovio je da roditelji moraju biti u kontaktu s nastavnicima i opravdati eventualni nedolazak djeteta u školu uz obvezu da osigura da dijete u tom slučaju prati nastavu na daljinu.

Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr. sc. Ivana Pavić Šimetin kaže kako je u protekla dva tjedna došlo do relaksacije brojnih mjera, uključujući i početak nastave.

- I upravo nam je ta relaksacija mjera kao i činjenica da smo zadržali vrlo povoljnu epidemiološku situaciju dala snagu da kažemo - e sada mogu svi u školu - rekla je Pavić Šimetin.

Ističe kako su svjesni da će u vrtićima i nižim razredima osnovne škole biti teško držati preporučenu distancu jer je to jednostavno dio života u toj dobnoj skupini.

Kao bitne je navela i pojačanu higijenu ruku, pojačanu higijenu prostora, redovito provjetravanje prostora, nedolazak u školu onih koji imaju temperaturu ili respiratorne sindrome.

- Zbog tehničkih razloga neće se djeci mjeriti temperatura prije početka nastave, ali molimo roditelje da oni to naprave pa da ono dijete koje ima povišenu temperaturu ne dođe taj dan u školu. Može doći već sutra ako sve bude u redu - poručila je.

Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje grada Zagreba, kaže kako je u protekla dva tjedna oko 4 posto učenika razredne nastave od njih 32500 dolazilo na nastavu.

- Temeljem ovih dosta nejasnih preporuka koje je objavilo Ministarstvo od jučer smo suočeni s brojnim upitima roditelja, nastavnika i ravnatelja što napraviti, da li dovoditi djecu u školu ili ne.

Ono što ja mogu reći da u gradu Zagrebu ima mjesta za svu djecu, da svi mogu doći - rekao je Lovrić.

Kaže kako su radili ankete u školama u kojima imaju redoviti prijevoz učenika, 20 škola, te u 22 škole koje su oštećene u potresu i čiji učenici moraju ići negdje drugdje u školu.

- Od onih učenika koji moraju koristiti prijevoz do škole, u školu će doći oko 30% učenika prema onome kako su se roditelji izjasnili do danas.

U ostalim školama nismo radili ankete, vidjet ćemo u ponedjeljak. Moja je osobna procjena da će u gradu Zagrebu u školu doći između 30 i 50 posto učenika.

Žao mi je što se nismo pozvali na zakonsku i ustavnu obvezu (čl. 66. Ustava RH) da ako je škola otvorena za učenike od prvog do četvrtog razreda - svi učenici imaju obvezu u školu i doći - kazao je Lovrić u Otvorenom.

Na upit voditelja ima li istine u tvrdnjama pojedinih roditelja da su ih zvali iz nekih zagrebačkih škola s pitanjima hoće li poslati djecu u ponedjeljak u školu, što im je zvučalo kao da ih se odgovara od slanja djece jer se npr. lakira pod, Lovrić je rekao da to nije tako.

Košiček mu je odgovorio da su u ministarstvu imali takvih prijava te da su ih provjerili. Poručio je roditeljima da i dalje prijavljuju takve slučajeve. Zatim su se nastavili prepirati oko sadržaja preporuka MZO-a i pitanja jesu li dovoljno jasne ili ne.