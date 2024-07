Stižu paklene vrućine: Pripremite se na novi toplinski val, evo kad temperature idu i iznad 35 stupnjeva

Meteorologinja Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a otkrila je kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana. U subotu će u naše krajeva pritjecati još malo topliji zrak s jugozapada, a na vrijeme će dominantno utjecati polje anticiklone sa središtem istočnije od naših krajeva. No temperatura će u idućem tjednu još porasti, ponegdje i na vrijednosti iznad 35 stupnjeva, pa će na snazi opet biti upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje.



U subotu na istoku pretežno sunčano i vruće. Povremeno će puhati umjeren jugoistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će između 30 i 33 Celzijeva stupnja. I u središnjoj Hrvatskoj pravi ljetni dan - obilje sunčanih sati, povremeno umjeren jugozapadnjak i popodnevna vrućina, odnosno najviša temperatura oko 30 stupnjeva, ali noć i dalje razmjerno ugodna uz najnižu temperaturu između 15 i 18, prognozirala je Mikuš Jurković za HRT.

I u gorskoj Hrvatskoj noću još razmjerno svježe, a ponegdje na obali i otocima temperatura se neće spustiti ispod 20 stupnjeva. Danju će prevladavati sunčano, na obali i vedro uz slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar te najvišu temperaturu od 26 u gorju do 31 na sjevernom Jadranu.

U Dalmaciji ponegdje i do 33 Celzijeva stupnja. Uz vedro vrijeme, i UV indeks bit će vrlo visok, stoga se ne zaboravite zaštititi od sunčeva zračenja. Puhat će mjestimice umjereno jugo, uz obalu i jugozapadni vjetar, a more uglavnom malo valovito. I na jugu vedrina - topla noć i vruć dan tijekom kojega će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Popodnevna temperatura zraka od 29 do 32, a osvježenje možete potražiti u moru temperature između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva.

"Idućih dana uz obilje sunca i sve višu jutarnju i dnevnu temperaturu zraka, za još pokoji stupanj porast će i temperatura mora. No početkom novoga tjedna na snazi će opet biti upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje. I u unutrašnjosti od utorka upozorenje na vrućinu jer će popodnevna temperatura ponegdje biti i iznad 35 stupnjeva. I ovdje će prevladavati sunčano, no neće biti posve stabilno. Uz lokalno jači razvoj oblaka u popodnevnim satima vjerojatni su pljuskovi i grmljavina, moguće i izraženiji, osobito na sjeverozapadu zemlje te u Gorskoj Hrvatskoj", prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

