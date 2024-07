Afrički zrak donosi paklene vrućine, ali i nove količine saharskog pijeska: Evo kad ćemo se pržiti na 38 stupnjeva

Nakon nekoliko dana nestabilnog vremena, vraćaju nam se ljetne vrućine. Već danas pretežno sunčano, poslijepodne vrlo toplo, ponegdje i vruće, vremenska je prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda za (DHMZ). Vjetar na kopnu većinom slab, popodne ponegdje do umjeren južni i jugoistočni. Uz obalu ujutro burin, zatim umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 Celzijevih stupnjeva.

Sutra pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, poslijepodne u većini krajeva vruće. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 stupnjeva. Ni noć neće donijeti neko olakšanje. Na Jadranu će biti topla s temperaturom i iznad 20 stupnjeva.

"Nad zapadno Sredozemlje i Pirenejski poluotok jugozapadni vjetrovi donose topao zrak sa sjeverozapada Afrike koji će se idućih tjedan dana premještati preko Sredozemlja prema istoku. Vrhunac novog toplinskog vala s temperaturama do 38 stupnjeva u našim krajevima bit će krajem idućeg tjedna", piše N1 prognozirajući novi toplinski val. Iz dana u dan temperature će rasti pa će tako do kraja tjedna doseći i do 38 stupnjeva. "Topao afrički zrak koji struji prema nama donijet će nad naše krajeve ponovno manje količine saharskog pijeska te će nebo ponovo sjati žućkastim sjajem", dodaje N1.

Foto: DHMZ

Temperature mora su visoke. Jutros u 8 sati na Hvaru se se mjerila 24 stupnja, isto kao i u Komiži i u Rovinju. 26 je bilo u Puli.

FOTOGALERIJA Napadi morskih pasa u Jadranskom moru: U jednom su našli ljudske ostatke, zadnja žrtva je Slovenac