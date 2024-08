Stiže olujno nevrijeme s grmljavinom, za dvije regije DHMZ upalio i narančasti alarm

Prema najnovijim meteorološkim prognozama, Hrvatsku u petak i subotu očekuje nestabilno vrijeme, s povremenom mjestimičnom kišom, grmljavinom, pa čak i olujnim nevremenom. Prvi val lošeg vremena zahvatit će većinu unutrašnjosti i sjeverni Jadran, a zatim će se proširiti i na južnije krajeve.

Očekuje se da će vrućina popustiti, posebice u kopnenim krajevima, gdje će temperature pasti na prosječne za početak kolovoza. Srpanj je bio jedan od najtoplijih mjeseci u povijesti, a ovaj pad temperature će biti dobrodošla promjena. Ipak, od nedjelje nas ponovno očekuje sunčanije vrijeme i porast temperature, s novim valom vrućina sredinom sljedećeg tjedna, prognozira Zoran Vakula za HRT.

Foto: DHMZ

Detaljna Prognoza po Regijama: Slavonija, Baranja i Srijem: Petak će donijeti oblačnije vrijeme u odnosu na četvrtak, uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. Lokalno su moguća i olujna nevremena. Temperature će se kretati od 18 do 20 °C ujutro, a popodne će doseći 30 do 31 °C. Središnja Hrvatska: Ujutro će biti toplije, dok će danju biti manje vruće nego u četvrtak. Vrijeme će biti nestabilno, s promjenjivom naoblakom te mjestimičnom kišom, grmljavinom i nevremenom, posebno noću i ujutro te ponovno navečer.

Foto: DHMZ

Za riječku i splitsku regiju DHMZ je za danas upalio i narančasti meteoalarm. S tim što je na riječkom području ta razina tek u rano jutarnjim satima, dok je za splitsku regiju zasad na snazi cijeli dan. Gorska Hrvatska i Sjeverni Jadran: Promjenjivo oblačno s mogućim lokalno jačim grmljavinskim nevremenima i prolazno jakim i olujnim vjetrom. Noćas i ujutro na sjevernom Jadranu, gdje još uvijek traje toplinski val, očekuju se sunčani sati koji mogu utjecati na zdravlje. Srednji Jadran i Unutrašnjost Dalmacije: Noćna i jutarnja toplina bit će izraženija, a dnevna vrućina će se zadržati. Na šibenskom i zadarskom području postoji mogućnost pljuskova s grmljavinom i prolazno jakog vjetra, osobito noću i u noći na subotu.

Južna Hrvatska: Sunčano vrijeme uz slabo do umjereno jugo te uglavnom mirno ili malo valovito more. Najniže jutarnje temperature će se kretati od 20 do 24 °C, a najviše poslijepodnevne temperature će doseći oko 34 °C.

Subota i Nedjelja: U subotu će na kopnu biti manje toplo i dalje nestabilno, s promjenjivom naoblakom i povremenom kišom, uključujući obilnije pljuskove praćene grmljavinom i olujnim nevremenom. Na Jadranu će također biti lokalnih pljuskova s grmljavinom, uz mogućnost olujnih nevremena.

Od nedjelje se očekuje uglavnom suho i sunčanije vrijeme, s povratkom vrućih dana, ali i dalje uz povremenu nestabilnost. Noći će biti tople, a dani vrući, uz umjerenu buru i maestral. Pripremite se za promjenjivo vrijeme u nadolazećim danima, pratite lokalne prognoze i poduzmite potrebne mjere opreza tijekom olujnih nevremena.