Stiže novi stroži zakon o pušenju. Evo što se zabranjuje, a i koliko će iznositi kazne

ŠTO SE SVE NUDI ZA NAJAM

Iznajmljivač stana: 'Mobitel mi je počeo zvoniti otprilike pet minuta nakon što sam podigao oglas'

Najtraženiji su stanovi do 55 kvadrata u Zagrebu, Splitu ili Rijeci i cijena im se uglavnom kreće od 500 do 700 eura plus režije, što je 200-tinjak eura više nego prije četiri godine. Oglasnici su preplavljeni stanovima s krevetima na kat koji se stranim radnicima nude za oko 150-200 eura po krevetu