Stiže nam proljeće u siječnju: Temperature i do 16 °C, ali kiša nas neće zaobići

Ako ste ovog vikenda planirali aktivnosti na otvorenom, imajte na umu raznolike vremenske uvjete. Prema najnovijoj prognozi meteorologa DHMZ -a, subota donosi djelomice sunčano vrijeme u većem dijelu zemlje, ali uz jutarnju maglu u nizinama i uz rijeke. Na Jadranu će prevladavati jugo, dok nas početkom tjedna očekuju oborine i pojačani vjetar.

Subota u Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će uglavnom djelomice sunčana, no ujutro se magla očekuje uz Savu i Dravu. Jutarnje temperature spustit će se do 0 °C, dok će dnevne dosezati 11 °C uz umjeren jugoistočni vjetar. Središnja Hrvatska također će doživjeti slične uvjete, s ponegdje prisutnom jutarnjom maglom. Tijekom dana bit će djelomice sunčano, uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Temperature će varirati između 0 °C ujutro i 10 °C poslijepodne.

Foto: DHMZ

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj jutra će biti maglovita, dok će poslijepodne donijeti promjenjivu naoblaku i mjestimičnu kišu, posebno na širem riječkom području i u Gorskom kotaru. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, a temperature će se kretati između 6 i 13 °C. U Dalmaciji će prevladavati djelomice sunčano vrijeme, dok će u unutrašnjosti biti moguće maglovite zone. Jugo će puhati umjereno, more će biti valovito, a temperature će dosezati do 16 °C. Na krajnjem jugu zemlje očekuje se najviše sunčanih razdoblja.

Nedjelja i ponedjeljak zadržat će djelomice sunčano vrijeme, dok će u gorju i na sjevernom Jadranu ponegdje pasti malo kiše. Utorak donosi promjenu s kišom i pljuskovima, a vjetar će postupno jačati na umjeren do jak južni i jugozapadni. Temperature će ostati iznad prosjeka za ovo doba godine, dosežući i do 16 °C.

