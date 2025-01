Stigli novi podaci: Porezna uprava objavila koliko je računa u trgovinama izdano do 16 sati

Građani su se odazvali pozivu na bojkot trgovina zbog visokih cijena, što potvrđuju i novi podaci Porezne uprave. Naime, danas u 16:50 objavljen je ažurirani broj fiskaliziranih računa za 24. siječnja 2025., koji obuhvaća razdoblje od 00:00 do 16:00. Priopćenje Porezne uprave prenosimo u cijelosti. "S obzirom na veliki interes javnosti objavljujemo podatke iz sustava fiskalizacije koji uključuju broj i iznos računa. Uspoređeni su podaci za datume 24. 1. 2025., 17. 1. 2025. i 19. 1. 2024. od 00:00 do 16:00, i to za Sve djelatnosti i djelatnost G-47- Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla.

Podaci za Sve djelatnosti

U petak 24. 1. 2025. od 00:00 do 16:00 ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 3.549.613 računa, a iznos računa iznosio je 55.041.349,77 eura, u petak 17. 1. 2025. godine od 00:00 do 16:00 ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 5.031.265 računa, a iznos računa iznosio je 80.117.967,56 eura, dok je u petak 19. 1. 2024. godine od 00:00 do 16:00 ukupan broj fiskaliziranih računa bio 4.282.459 računa, a iznos računa iznosio 62.230.748,75 eura.

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 24. 1. 2025. od 00:00 do 16:00 u odnosu na petak 17. 1. 2025. od 00:00 do 16:00 manji za 29%, dok je iznos računa također manji za 31%. Nadalje, u petak 24. 1. 2025. od 00:00 do 16:00 u odnosu na petak 19. 1. 2024. od 00:00 do 16:00 broj računa je manji za 17%, dok je iznos računa također manji za 12%.

Podaci za Djelatnost G-47 - Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla

U petak 24. 1. 2025. od 00:00 do 16:00 ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 1.479.587 računa, a iznos računa iznosio je 19.573.948,68 eura, u petak 17. 1. 2025.godine od 00:00 do 16:00 ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 2.574.751 računa, a iznos računa iznosio je 39.247.711,69 eura, dok je u petak 19. 1. 2024. godine od 00:00 do 16:00 ukupan broj fiskaliziranih računa bio 2.182.060 računa, a iznos računa iznosio je 30.929.365,26 eura.

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 24. 1. 2025. od 00:00 do 16:00 u odnosu na petak 17. 1. 2025. od 00:00 do 16:00 manji za 43%, dok je iznos računa također manji za 50%. Nadalje, u petak 24. 1. 2025. od 00:00 do 16:00 u odnosu na petak 19. 1. 2024. od 00:00 do 16:00 broj računa je manji za 32%, dok je iznos računa također manji za 37%", priopćeno je.

Podsjetimo, inicijativa je započela porukama koje su se proteklih dana dijelile po društvenim mrežama. "Dana 24. siječnja u HR je bojkot protiv visokih cijena prehrane. Pozivaju se ljudi da taj dan nitko ništa ne kupuje, ali ništa. Osigurajte se za taj dan kao da je nedjelja", stoji, među ostalim, u tim porukama. Detaljnije o bojkotu trgovina čitajte ovdje.

