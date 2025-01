Organizator bojkota poručio: Trgovci nisu očekivali ovoliki revolt. Ljudi se osjećaju prevareno

Savjetnik potrošačke udruge Halo, inspektore Josip Kelemen komentirao je bojkot trgovina u emisiji N1, koji je sa svojim kolegama organizirao kako bi se iskazalo nezadovoljstvo visokim cijenama u Hrvatskoj. S obzirom na to da je Porezna uprava potvrdila kako je do 11 sati bilo 40 posto manje fiskaliziranih računa nego do 11 sati prošlog petka, Kelemen je rekao kako su u Halo, inspektore izrazito zadovoljni.

- Ugodno smo iznenađeni što su se građani odazvali u tolikom broju na miran način izraziti svoje nezadovoljstvo. Ljudi se osjećaju prevareno i kao budale. Podržali su nas čak i oni dobrostojeći, osjećaju se isto i tvrde da sad plaćaju stotinu eura što su prije stotinu kuna - kaže za N1. S druge strane, trgovci i proizvođači nisu zadovoljni.

- Kažu da trgovine nemaju morala, što znači da će trgovac učiniti sve kako bi povećao profit. Činjenica jest da oni moraju raditi i zarađivati. Nitko od njih nije očekivao ovoliki revolt, posebno jer je to prvi put da su se ljudi odlučili tako ujediniti. Dok se u Americi bore za svakog potrošača, ovdje nisu stali s podizanjem cijena. Što se tiče krivaca... Ljudi nisu znali kolike su marže, gdje se to objavljivalo? Sad se sve prezentiralo. Možda je država to znala, ali zašto nije ništa poduzela. Ok, trgovci kažu da nisu krivi, ali što će potrošači napraviti, kazniti dobavljača? - pitao je.

- Čuli smo da je Vlada snizila PDV na određene artikle. Trgovci nisu snizili cijene. Zašto nije pokrenut mehanizam da bi se vidjelo što se dogodilo i u čemu je problem? Mehanizmi zaštite potrošača i nadzora tržišta nisu funkcionirali. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je posljednje dvije godine spavala. Upozoravali smo na divljanje cijena i nitko nije reagirao, onda smo upozoravali na cjenovno divljaštvo tijekom turističke sezone, nitko nije reagirao. Eskaliralo je pred blagdane, potrošnja je porasla, u međuvremenu smo shvatili da su cijene otišle još prema gore jer su trgovci i dobavljači zaključili da to mogu. Rješenja su povećati kazne, pojačati nadzor i ojačati mehanizme za zaštitu potrošača. Također, potrebno je istražiti imali kartelizacija i kako se formira cijena određenog proizvoda - dodao je.