Steže se obruč oko Bidena, još demokrata traži njegov odlazak: 'U ovakvom stanju ne može pobijediti Trumpa'

Glasovi pojedinih visokorangiranih demokrata ovih su dana sve glasniji, tražeći od američkog predsjednika Joea Bidena da odstupi od kandidature za idući petogodišnji mandat, dok u stranci raste strah da bi na mjesto američkog čelnika ponovno mogao doći Donald Trump. Više izvora potvrdilo je ove navode za BBC-ev partnerski medij CBS News. Ranije je nekoliko visoko rangiranih demokrata zatražilo njegovo odstupanje, a njima se navodno po zadnjim informacijama pridužilo još četvero zabrinutih dužnosnika.

Sam Biden već se ranije očitovao po ovom pitanju, i to putem Twittera na kojem je vrlo oštro objavio kako on ne planira odustati od svoje kandidature. ''Ovo ću reći što jasnije: Ja sam predsjednik SAD-a. Ja sam kandidat Demokratske stranke. Ja ostajem u utrci'', objavio je ovog petka, no čini se kako pritisak i dalje ne popušta.

Naime, kongresnici su izrazili zabrinutost za budućnost svoje stranke jer je Biden u nedavno održanoj debati ponovno imao nekoliko lapsusa, a gledatelji su u nekoliko navrata imali problema razumjeti o čemu predsjednik priča. Svojim nastupom posramio se i Biden koji je priznao kako je debata nije dobro prošla, no 88-godišnjak zasad ne planira odustati od samog mandata.

Neki od vodećih demokrata koji traže Bidenov odlazak su Jerry Nadler, Mark Takano i Adam Smith, pišu neslužbeno američki mediji, a navodno su među njima i Joe Morelle i Jim Himes. Prvi demokrat koji je javno obznanio svoju poziciju bio je Llyod Doggett. Zasad nije poznato tko bi ga zamijenio i u slučaju da odustane, no vjeruje se kako bi to trebala biti upravo njegova zamjenica Kamala Harris.

Američkog su predsjednika novinari ABC Newsa upitali čak da napravi kognitivni test i objavi ga javno kako bi potvrdio da i dalje može obnašati funkciju predsjednika, no on je to odbio pa poručio: ''Ja svaki dan obavljam kognitivne testove, sve što ja radim su kognitivni testovi''.

Uz to, sve će oči posebice biti uprte u Joea Bidena dok se na 75. obljetnicu osnutka NATO-a ovoga tjedna održava sastanak u Washingtonu, kojem će prisustvovati i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

