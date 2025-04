Papa je žalio za patnjom svakog čovjeka, a to u Netanyahuovoj vladi ne shvaćaju

Odlazak pape Franje izazvala je sućut i žalost u cijelom svijetu među svim religijskim zajednicama i svi su prepoznali njegovu brigu za ljude svih boja kože i etničkih pripadnosti. No, poprilično je šokantno reagirala izraelska vlada tamošnjeg premijera Benjamina Netanyahua. Izraelska vlada podijelila je, a potom vrlo brzo i obrisala objavu na društvenim mrežama u kojoj izražava sućut zbog smrti pape Franje, a izraelske novine povezale su taj potez s papinim kritiziranjem rata u Gazi.

Papa je u više navrata kritizirao Izrael zbog njegove vojne kampanje u gazi i stradavanja civila, a jednom je čak i rekao da bi globalna zajednica trebala istražiti predstavlja li izraelska vojna kampanja u Gazi genocid nad palestinskim narodom. Ta je izjava prije više od godinu dana jako razljutila Izraelce. No, papa nije bio pristran. On je naravno osudio napad Hamasa na Izrael i više puta ih je molio da oslobode taoce čiju je rodbinu primio u Vatikanu. Papa je žalio zbog stradavanja nevinih civila na obje strane i tražio i molio da prestane rat. Papa Franjo bio je čovjek mira i želio je izraziti duhovnu blizinu patnji svakoga čovjeka, a to neki u Netanyahuovoj vladi ne shvaćaju.