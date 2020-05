Napušta stranku? Srijeda će biti za Penavu i HDZ u Vukovaru 'Dan D'

Sve je spremno za srijedu prije podne koji je u Vukovaru, ali i HDZ-u, označen kao svojevrstan Dan D. Naime, poslije mjeseci sukoba, razmjene međusobnih optužbi, šuma u komunikaciji, otvorenih i manje otvorenih prozivki gradonačelnik Vukovara Ivan Penava od srijede, 20. svibnja u 11. sati, više neće biti član HDZ-a.

Za sada je nepoznato hoće li Penava istupiti iz stranke ili će pak najaviti da će biti na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore što po Statutu HDZ-a znači i automatsko izbacivanje iz stranke. Sve će biti poznato u srijedu u 11 sati za kada je Penava najavio konferenciju za novinare kada će iznijeti svoje dalje planove. Podsjećamo kako već nekoliko godina traje otvoreni sukob Penave i vodstva HDZ-a.

Gradonačelnik Vukovara u više navrata prozivao je državne institucije za nerad i nečinjenje ništa po pitanju procesuiranja ratnih zločina i ne ulaganja dovoljnih napora kako bi se pronašli nestali. Unatoč nagovorima iz Zagreba 13. listopada 2018. godine u Vukovaru je održan prosvjed na kojem se okupilo nekoliko tisuća ljudi koji su podržali Penavu. Nastavio je i dalje s prozivkama koje niti malo nisu dobro sjele predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću i čelnicima stranke. U nekoliko navrata je pozivan i u Zagreb na razgovore ali bez uspjeha.

Ljudi oko Penave podržali su svoga gradonačelnika jer je on postao prvi gradonačelnik koji se otvoreno sukobio s vodstvom stranke. Kulminiralo je na nedavnim unutar stranačkim izborima kada se Penava kandidirao za zamjenika predsjednika stranke gdje je ubjedljivo izgubio od Tome Medveda. Bio je to početak kraja Penave u HDZ-u s obzirom na to da su u kampanji izrečene brojne teške međusobne optužbe. Od tada polako ali sigurni radi se na izlasku Penave iz HDZ-a i njegovom pristupanju Domovinskom pokretu Miroslava Škore.

Neslužbene informacije govore kako je održano više tajnih razgovora na kojima je dogovoreno da će Penava biti broj 1. na izbornoj listi Domovinskog pokreta za 5. izbornu jedinicu. Sada ostaje da se vidi kako će se postaviti preostali članovi Gradskog odbora HDZ-a Vukovar. U ranijim izjavama, prije svih ovih sukoba, članovi vukovarskog HDZ-a često su isticali svoje jedinstveno i da čvrsto stoje iza svoga gradonačelnika. Preko vikenda pojavile su se i informacije kako je Penava pokušao cijeli Gradski odbor prevući u Domovinski pokret, ali da u tome nije uspio.

Penava je u razgovoru za Večernji list demantirao te navode. U međuvremenu ponovno su se pojavile slične informacije pa čak i o povišenim tonovima u međusobnim razgovorima onih koji bi ostali uz Penavu i onih koji ne žele riskirati svoje poslove i žele ostati u HDZ-u. Trenutno je gotovo nemoguće odrediti koliko njih će stati uz Penavu, a koliko ostati u HDZ-u. Treba znati i kako su neki od do jučer nepoznatih članova i bez nekoga radnog iskustva postali direktori i pročelnici. Prema riječima više članova poslije srijede vukovarskom HDZ-u prijeti raskol poslije kojega puno toga više neće biti isto. Niti u HDZ-u nisu sjedili skrštenih ruku pa je tako navodno već poznato i ime osobe koja će biti kandidat HDZ-a na predstojećim lokalnim izborima za gradonačelnika Vukovara.

Kako god pred Penavom i HDZ-u u Vukovaru je više nego uzbudljiv period. Gotovo je izvjesno da će Penava ponovno biti kandidat za gradonačelnika Vukovara ali ta pobjeda više nije tako izvjesna. Vidjet će se i kako će članstvo HDZ-a reagirati na sve te događaje s obzirom na to da se zna da je dosta njih na prošlim predsjedničkim izborima glasalo za Miroslava Škoru. Poznato je kako je sve više građana nezadovoljno onim što Slavonija dobiva i kako se na nju gleda iz Zagreba. Inače, i status HDZ-a u Vukovarsko – srijemskoj županiji iz godine u godinu je sve slabiji. Tako su na prošlim lokalnim izborima izgubili Grad Ilok i neke općine u kojima su do sada ubjedljivo pobjeđivali, a u nekim jedinicama lokalne samouprave bili su primorani ići u koaliciju kako bi ostali na vlasti.

S dodatnim raslojavanjem to će u budućnosti biti sve teže. Iz te prizme treba gledati i na neodređene riječi Plenkovića kada govori o daljoj sudbini Penave u HDZ-u jer je i sam svjestan da će s njegovim odlaskom izgubiti ne samo jednog gradonačelnika nego bi mogao izgubiti i puno više na predstojećim parlamentarnim izborima. Upravo ti izbori mogli bi odrediti i dalju sudbinu HDZ-a, Plenkovića, a onda opet i samoga Penave.

Naime, ako bi HDZ pobijedio sve bi išlo nekim svojim tokom i na „neposlušnog“ gradonačelnika bi se brzo zaboravilo. Ali, ako bi HDZ izgubio značio bi to kraj Plenkovića na mjestu predsjednika HDZ-a, a onda se ponovno otvorila vrata Kovaču, Stieru, Karamarku, Brkiću pa i Penave. Kako god – igre su počele, a tko preživi pričat će.