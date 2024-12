Srbi na nogama nakon 'brenocida u Zagrebu!', družba u crnim togama ne želi iz Ustavnog suda, Livaja omiljen BBB-ima

Subota 7. 12. 2024.

Lijepo je bilo danas u Velikoj Gorici. Prekrasna turopoljska noć, praznik nogometa, ali i sebedarja igrača splitskog Hajduka, koji su, kao i puno puta do sada, nakon posrtanja svog rivala Dinama odlučili kiksati kako se ne bi odvojili na nedostižnu prednost i kako bi borbu za prvaka učinili što zanimljivijom. Sve je zamalo pokvario glupi sudac, koji je na samom kraju susreta dosudio penal za Hajduk, ali tada je na scenu stupio gigant domaće lige i bivši reprezentativac Marko Livaja, koji je ispisao povijest ferpleja u Hrvata i promašio penal. Neka u povjesnice Hrvatske nogometne lige zlatnim slovima bude zapisano da su nakon utakmice stotine velikogoričkih Bad Blue Boysa napravile špalir za igrače Hajduka, i to od stadiona pa sve do njihova autobusa, i da su skandirajući Hajduku i Livaji dodatno uljepšali ovu noć za pamćenje.

Nedjelja 8. 12. 2024.

Najmanje deset tisuća građana Zagreba okupilo se jutros ispred zgrade Ustavnog suda, gdje su pjevanjem domoljubnih pjesama i paljenjem svijeća odlučiti iskazati zahvalnost Miroslavu Šeparoviću i njegovoj družbi u crnim togama nakon što su se odbili raspustiti zbog banalne činjenice da im je istekao mandat. Nakon što je Šeparović javnosti poručio da im je "možda istekao mandat, ali nije i osjećaj potrebe služenja domovini" i da će Hrvatskoj služiti, skupa sa svojim kolegicama i kolegama, sve dok budu imali osjećaj da ih domovina treba, obični ljudi željni pravde i žrtvovanja za viši cilj uputili su se prema USUD-u da im zahvale. Rijetko se viđa ovakav primjer domoljublja, rijetko imamo priliku pronaći ovakve uzore na najvišim dužnostima, pa ne čudi da je običan puk osjetio potrebu da crnotogašima kaže jedno obično hvala!

Ponedjeljak 9. 12. 2024.

Republika Srpska, naš moćni susjed i prijatelj u borbi za ravnopravnost Hrvata na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, osim u Republici Srpskoj, proglasila je ratno stanje! Svih sto pripadnika Miline pretorijanske garde izvadilo je tandžare iz soški, DRNČ-em (Deterdžentski Rastvarač Naslaga Čađi) očistilo iste, postrojilo se ispred zgrade vlade gdje čekaju direktive nadležne komande, a sve to nakon vijesti da je njihov vladar Mile, nakon susreta s Plenkijem, misteriozno obolio i završio na operacijskom stolu u teškim bolovima. Na vijesti da ga se optužuje za atentat na Milu od Laktaša, Plenkiju je pozlilo, navodno je dobio napad anemije. Reagirao je i Milin frend Zoka: "Ako se ispostavi da je otrovao Milu i ako Mili nešto bude, anemija je zadnje o čemu će Plenki trebati voditi brigu."

Utorak 10. 12. 2024.

Lijepa zimska priča iz Like. Vlak iz Zagreba za Split, nekadašnji Marjan express, koji se danas zove samo Marjan, dok je ovo "express" iz razumljivih razloga bačeno u ropotarnicu povijesti, zastao je u snježnom nanosu prije tri dana i još tamo stoji. Hrvatske željeznice u svom voznom redu imaju samo termine polaska ovog vlaka, a njegov dolazak već je godinama misterij. Ljubitelji željeznice iz cijelog svijeta smatraju ovu liniju biserom željezničkog prometa, jer se nikada ne zna što će se dogoditi. Nekada Srbi bace borove na prugu, nekada je miniraju i zatrpaju kamenjem, nekada se vlak pokvari pa se presjeda na autobuse, nekada ga zaustavi snijeg. Iz HŽ-a poručuju da će osloboditi prugu za par dana, a vesela djeca koja su s roditeljima putovala u Split i koja su se dva dana igrala u snijegu danas su u Ličkom Osiku krenula u školu da ne propuste ništa od gradiva. Baš lijepo, gdje ima volje, ima i načina. Vrag odnio žurbu!

Srijeda 11. 12. 2024.

Nakon prijateljske Republike Srpske, sada je i prijateljska Republika Srbija na nogama! Vijest da je Brena u Areni na koncertu slomila nogu ispunila je naslovnice tamošnjih tabloida. Tako Informer piše o "brenocidu u Zagrebu!", dok Kurir piše o "pucnju u dušu srpskog sveta". Priopćenjem se oglasila i SANU i njezin Odjel za turbofolk i popularnu muziku. Akademici poručuju da se svrha ovog, po njima, terorističkog akta zaustaviti kulturnu dominaciju srpske muzike u Hrvatskoj i da će morati razmotriti nove oblike borbe u provedbi Memoranduma 2. Nakon vijesti o Breninu nožnom posrnuću, Prija je otkazala idućih deset koncerata u Hrvatskoj. U međuvremenu je policija demantirala vijest da je Tonči Huljić muškarac kojeg se sumnjiči da je Breni podapeo nogu u Areni. Za počiniteljem se traga. Istraga je u tijeku.

Četvrtak 12. 12. 2024.

Nikica Jelavić, ugledni hrvatski poduzetnik i ljubitelj igara na sreću, veliki prijatelj još uglednijeg hrvatskog poduzetnika i mecene hrvatskog zdravstva Hrvoja Petrača, doživio je neugodnost nakon što ga je osoba koja se predstavila kao Mirko Novosel pozvala na kavu. Kako naivni Nikica, otkad je prodao tvrtku Palma, koja se bavila izradom pogrebnih sanduka, ne prati osmrtnice u Večernjaku, nije znao da je bard hrvatske košarke preminuo pa je prihvatio poziv. Nemalo se iznenadio kada se neugledni gospodin koji ga je dočekao i koji doista podsjeća na Novosela predstavio kao Mile i upitao ga za pomoć oko ubacivanja nekog klinca u prvu ekipu Lokomotive. Rekao je da je pokušao i prije, "ali se s onima prije nije mogao ništa dogovoriti". Nikica je tek tada shvatio da ga je lik zamijenio s nećakom istog imena i prezimena koji trenutačno trenira juniore Lokosa. Na kraju su se obojica nasmijala i sve se dobro završilo.

Petak 13. 12. 2024.

Neobična vijest iz HDZ-a. Naime, dvojica mladića honorarno zaposlena na dužnosti držača kišobrana predsjedniku ujedinitelju Draganu Primorcu stupila su danas u štrajk! Razlog njihova odbijanja radnih obaveza je glasina koja se proširila stranačkim redovima da će kušač Draganove hrane dobiti mjesto člana Uprave Janafa i da će djevojka kojoj je dužnost vezanje Draganovih vezica sjesti na čelo odjela nabave u Hrvatskim željeznicama. "Neman ništa protiv toga da kušač hrane dobije Janaf, ali nas dvojicu koji mu držimo kišobran po cijeli dan žele staviti u Odjel ljudskih resursa HEP-a, dok bi ova mala trebala dobiti HŽ, što je deset puta bolje. A svi znamo da Dragan nosi mokasine i da mala ne radi ništa", rekao nam je Josip iz Gospića, dok je njegov kolega Ante iz Imotskog samo kratko dobacio: "Pajdo, ja za HEP ne bi ni dokturu Tuđmanu drža lumbrelu, a ne ovon nesritniku."

