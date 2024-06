Šok u Ankari: Naftni tajkun ubio suprugu i sebe nakon svađe oko SMS poruka?

Britanski biznismen David Thomas Blyth je 11. lipnja ubio svoju suprugu, TV zvijezdu Victoriju Verom Blyth pa zatim počinio samoubojstvo. Naime, sve se dogodilo u njihovom domu u turskoj Ankari nakon što se par posvađao oko SMS poruka. David je bio naftni tajkun te je posjedovao i vodio međunarodnu tvrtku ASG Inspection i imao je troje djece sa suprugom Victoriom koja je vodila jutarnji show na TV Europe 2 zajedno s češkim kolegom Leošem Marešom.

It's understood David Thomas Blyth, an oil boss from Edinburgh gunned down his wife, singer and comedian Victoria Vera Blyth in their family home in Turkey before turning the gun on himselfhttps://t.co/TOo8sOkup4 pic.twitter.com/cLZGFsmMz0