Novi val oštre zime stiže mjesec dana prije njezina kraja

Pretežno oblačno, povremeno uz susnježicu i snijeg, pa se mjestimice u kopnenim područjima, ponajprije u gorju, može očekivati stvaranje novog debljeg snježnog pokrivača, prognoziraju do četvrtka prognostičari Hrvatskog državnog meteorološkog zavoda.

Stiže nam, dakle, novi val prave zime, nešto više od mjesec dana prije njezina kalendarskog završetka. Iako će se dnevne temperature, kažu, vrtjeti oko nule, povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar stvarat će dojam veće hladnoće, ali daleko je to još od u medijima pompozno najavljivanih polarnih hladnoća. Na Jadranu će, pak, prevladavati oblačno uz povremenu kišu, u srijedu i četvrtak ponegdje i obilniju. Malo snijega može pasti duž obale sjevernog Jadrana te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.

Puhat će umjerena do jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, a u južnoj Dalmaciji u srijedu i četvrtak i jugo. Hoće li to biti sve od snijega za ovu zimu, meteorolozi se ne usuđuju prognozirati. No, ovaj će tjedan posve sigurno još podebljati snježni pokrivač koji je ostao iza zadnjeg snježnog vala.

Najviše je snijega jučer bilo na Zavižanu – 192 centimetra. Daleko iza Zavižana, ali i dalje s obiljem snijega – čak 80 centimetara – Delnice čekaju nove pahulje. Na Puntijarki je samo tri centimetra manje, dok 70 cm snijega bilježi Crni Lug u Nacionalnom parku Risnjak.