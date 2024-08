Slala pacijente u svoju privatnu polikliniku, oštetila bolnicu za tisuće eura, sada je hitno smjenjuju

Zadarska bolnica smijenila je doktoricu optuženu da je, u suradnji s kolegom, oštetila bolnicu za 25.000 eura odobravajući mu dopust za rad u njezinoj privatnoj poliklinici, čime su se okoristili za više od 55.000 eura, kako je Večernji list jučer pisao. Dana 30. kolovoza 2024. Opća bolnica Zadar zaprimila je Rješenje Županijskog državnog odvjetništva u Zadru kojim je izv. prof. dr. sc. Suzani Konjevoda, dr. med., određena mjera opreza – zabrana obavljanja poslovne aktivnosti u svojstvu odgovorne osobe voditeljice Odjela za oftalmologiju i optometriju.

Ustanova će postupiti sukladno izrečenoj mjeri te razriješiti dr. Suzanu Konjevod dužnosti voditeljice Odjela, a za vršiteljicu dužnosti imenovati prim. Anu Didović Pavičić, dr. med., specijalisticu oftalmologije i užu specijalisticu za stražnji segment oka. – Opća bolnica Zadar u svom se poslovanju pridržava svih važećih zakonskih i podzakonskih propisa te je u ovom, kao i u svim drugim predmetima, surađivala i surađuje s nadležnim institucijama – istaknuo je ravnatelj zadarske bolnice Željko Čulina.

Podsjetimo, kako smo jučer pisali, policijski službenici Policijske uprave zadarske, Službe kriminalističke policije, Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije proveli su kriminalističko istraživanje nad dvoje hrvatskih državljana u dobi od 58 i 59 godina kojim je utvrđena osnovana sumnja na počinjenje kaznenih djela protiv gospodarstva. Riječ je o zloporabi položaja i ovlasti i krivotvorenju službene ili poslovne isprave.

"Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su 58-godišnjakinja, voditeljica odjela zdravstvene ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske, a ujedno i vlasnica privatne poliklinike te 59-godišnji hrvatski državljanin, liječnik zaposlenom na istom odjelu, a ujedno i zaposlenik navedene privatne poliklinike, u razdoblju od početka 2019. godine do kraja 2023. godine zajednički i dogovorno u nakani da za sebe i navedenu privatnu polikliniku pribave nepripadnu imovinsku korist na štetu zdravstvene ustanove u vlasništvu RH postupali na način da je osumnjičena kao voditeljica odjela neosnovano i neutemeljeno odobravala osumnjičenom višekratno plaćene dopuste iako je bila svjesna da liječnik na to nema pravo, a za to je vrijeme osumnjičenik obavljao prethodno zakazane medicinske preglede i zahvate u njezinoj privatnoj poliklinici. Tako neosnovani plaćeni dopusti 59-godišnjaku su obračunati i plaćeni prilikom obračuna plaće, na štetu zdravstvene ustanove u vlasništvu RH.

Jednako tako utvrđeno je da su osumnjičenici za vrijeme radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi obavljali zdravstvene preglede i operacijske zahvate u privatnoj poliklinici u vlasništvu 58-godišnjakinje te da su višekratno u poslovnu dokumentaciju o prisutnosti na radu upisivali neistinite podatke o prekovremenom radu, pri čemu su dio neosnovano upisanih dana i radnih prekovremenih sati odradili u privatnoj poliklinici u vlasništvu 58-godišnjakinje.

Postupanjem na navedeni način osumnjičeni su izravno sebi pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od gotovo 25.000 eura, za koji su iznos ujedno i oštetili zdravstvenu ustanovu u vlasništvu RH. Privatnoj poliklinici pribavljena je protupravna imovinska korist u iznosu višem od 55.000 eura. Protiv osumnjičenih osoba nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru podnesena je kaznena prijava te je 58-godišnjakinja predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.

