Slavonka je sakrila novac od lopova, ali ne i od 'bande Mickey Mousea' – u tren oka ostala je bez životne ušteđevine

Nakon što je čitav svoj radni vijek provela u dalekoj Americi, kamo je otišla trbuhom za kruhom, M. K. se u kolovozu 1978. vratila svojoj kući, u Slavoniju, gdje ju je čekala majka. Svoju životnu ušteđevinu donijela je u Veliku Kopanicu, mjesto 40-ak kilometara udaljeno od Slavonskog Broda, a uvjerena da je to najsigurnije, novac je odlučila čuvati u obiteljskoj kući.

No, kada su tog ljeta, ona i majka bile pozvane u goste u susjedno selo, gdje je bio tradicionalni, slavonski kirvaj, našle su se u problemu i nedoumici - kamo spremiti novac, kako bi bio na sigurnom, dok se one ne vrate kući. Skrivanje u madrac, čarapu, smočnicu, povratnici iz Amerike očito se činilo kao previše predvidljivo rješenje, pa se domislila da bi novac bilo najbolje skriti u potkrovlje. Svežnjeve američkih dolara stavila je među rogovlje kuće, uvjerena da ga tamo eventualni provalnici neće pronaći. No, kada su majka i ona otišle na slavlje, odigrao se scenarij po onoj staroj, 'kada mačke nema-miševi kolo vode'. "Banda Mickey Mousea" ne samo da je detektirala novčanice nego ih je i degustirala. U samo nekoliko sati obični kućni miševi izgrizli su i pojeli plodove dugogodišnjeg rada u inozemstvu. Prema tada objavljenim, neslužbenim podacima, Mickey Mouse ekipa smazala je 200 000 dinara i neutvrđenu, ali pozamašnu, količinu krupnih, dolarskih novčanica.

Foto: Večernji list

No, iako je događaj nesvakidašnji, ipak nije i jedinstven u svijetu. Šuškave su se novčanice na meti "rastrošnih" glodavaca našle i na američkom kontinentu. U jugoistočnom Missouriju, 2008. godine, miševi su 'spiskali' 1000 dolara, u novčanicama od 20 dolara koje je njihov vlasnik spremio u otvorenu, plastičnu torbu te ostavio na radnom stolu, u kući. Za vrijeme oluje torbu s novcem je zagubio, a kada ju je nakon nekoliko mjeseci pronašao, veselje je kratko trajalo, jer od novčanica su ostali samo usitnjeni komadići. Nadu su mu ipak dali djelatnici First Missouri State Banke u Jacksonu.

Voditeljica te banke, Michelle Johns, s još dvoje zaposlenika, dala si je truda da od tisuća preostalih komadića ponovo sastavi novčanice. No, Kovnica SAD-a je tada jasno dala do znanja da će novčanice priznati samo ako oba skupa serijskih brojeva, koji su na njima bili otisnuti, budu potpuna te će, samo u tom slučaju, oštećenom izdati ček na točan iznos vrijednosti izgriženog novca.

VEZANI ČLANCI:

No, mišija banda ne 'operira' samo po obiteljskim kućama. U lipnju 2018., u gradu Tinsukia, u indijskoj državi Assam, mali su glodavci 'organizirano' provalili u bankomat te su, udruženim snagama, izgrizli novčanice u vrijednosti od 13.400 funti, objavio je Times of India. Tek kada je bankomat prestao raditi, zaposlenici Državne banke Indije, kojoj je pripadao, shvatili su da se nešto događa te su pozvali tehničare, no prizor koji su zatekli baš nitko nije očekivao.

Isprobajte arhivu Večernjeg lista Vremenski stroj još nismo izumili, ali zato vrlo sličnu funkciju ima naša digitalna arhiva. Povijest Hrvatske i svijeta na jednom mjestu. U našoj bogatoj arhivi sva su novinska izdanja. Pogledajte što se dogodilo na vaš rođendan, kako je Zagreb izgledao prije...zabavite se i educirajte klikom ovdje: https://arhiva.vecernji.hr/

FOTO U njemu je porazbijano, slomljeno, iščupano i oguljeno sve što se dalo: A u danima slave bio je hrvatski raj za hedonizam