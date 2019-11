Škoro: Prekopat ćemo Jasenovac ako treba, pod pozdravom ZDS mi je poginuo bratić

Nakon što se danas Miroslav Škoro oglasio o plakatu Zorana Milanovića na Trpinjskoj cesti, poslijepodne je na Facebook stranici Velimira Bujanca objavljen video obraćanja Miroslava Škore na skupu u Novom Zagrebu s dijelovima u kojem govori o Danu antifašističke borbe, pozdravu 'ZDS' te Bleiburgu i Jasenovcu.

"Kada će se to slaviti neka kažu pametni ljudi, povjesničari, neka to kaže prof. Hasanbegović i ja ću to prvi potpisati! Jer pripadam generaciji ponosnih ljudi koja je pobijedila srpski fašizam. To smo mi pobijedili!", gromko je objasnio publici Miroslav Škoro okupljenima.

Što se tiče pozdrava 'ZDS', Škoro prvo kaže da se ne boji govoriti o tome zato što zna istinu i zato jer nije licemjeran.

"To je pozdrav pod kojim se moj vjenčani kum borio za ovu Hrvatsku 1991., to je pozdrav pod kojim je moj bratić poginuo i neće mi nitko kazati da je to pozdrav koji nekom smeta jer su ga koristili od '41. do '45. Koristili su i riječ Hrvatska, koristili su i himnu Lijepa naša, plaćali su kunama, javnica krugovalne postaje Zagreb je bila "u boj, u boj', to je dio opere Nikola Šubić Zrinjski, i danas se izvodi", kazao je Škoro.

Pri kraju videa na upit čovjeka iz publike Škoro kaže da će ići u Bleiburg, ali i u Jasenovac te da će raditi i na utvrđivanju cijele istine.

"Naravno da ću doći u Bleiburg, ali otići ću i u Jasenovac. I znate što ću tražiti? Tražit ću međunarodnu komisiju i ako treba prekopat ćemo sve", kazao je Škoro uz gromoglasno odobravanje prisutne publike.