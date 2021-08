Školski ‘udar’ na kućni budžet: Evo koliko, unatoč besplatnim udžbenicima, iznose izdaci za školarce

Iako se školski udžbenici za osnovnoškolce osiguravaju iz državnog proračuna već treću godinu zaredom, izdaci roditelja za potrepštine koje su naoko sitnice u odnosu na udžbenike nisu mali. Još ako je u kući više školaraca i pohađaju neku od škola u općinama gdje lokalna samouprava ne (su)financira druge obrazovne materijale, poput radnih bilježnica i slično, udar na kućni budžet broji se u iznosu od više tisuća kuna.

Oprema za nastavu

– Sva sreća da živimo u Zagrebu. Jedan sin će u peti osnovne, a drugi u prvi razred gimnazije, što znači da će obojica dobiti i besplatne udžbenike i besplatne radne bilježnice, s obzirom na to da Grad i za srednjoškolce osigurava sve potrebno. Pernice, školski pribor, torbe... stajat će me, računam, do 1000 kn – kaže nam Mirjana B. (podaci u redakciji). No roditelji u Šibeniku, primjerice, gdje će na početku školske godine petaše na školskim klupama dočekati samo udžbenici, a radne bilježnice su se dosad u pravilu kupovale, samo će za taj “luksuz” morati izdvojiti 768,81 kunu, uračunaju li se u to i omoti za udžbenike i radne bilježnice te likovna mapa. S bilježnicama koje u prosjeku koštaju od 5 do 15 kuna, školskim priborom, trokutima i šestarom, pernicom, školskom torbom, tenisicama..., svota se brzo penje i do 1500 kuna, ovisno o željama ili kupovnoj moći.

Za prvaša opće gimnazije koji od svoje lokalne samouprave neće “vidjeti” ni besplatne udžbenike, a kamoli išta drugo – ako obitelj nije slabijeg imovinskog cenzusa – paket udžbenika i radnih bilježnica košta i 2048,71 kn, izračunali smo putem jednog portala za online prodaju. I to bez bilježnica, omota i školskog pribora ili dodatnih materijala za učenje! Stoga nije čudno što će početkom rujna srednjoškolci navaliti na antikvarijate, posebice one zagrebačke. No kako srednjoškolske udžbenike Grad Zagreb sufinancira od 2014. i na kraju školske godine se vraćaju, odnosno, nasljeđuju ih nove generacije, ponuda je posljednjih godina više nego ograničena.

– Ne isplati se kupovati unaprijed jer pojedini srednjoškolski udžbenici, makar su na popisu škole, ovise od profesora do profesora – priča nam jedna mama, dok od majke budućeg sedmaša doznajemo kako su se nakladnici dosjetili i dodatnoj zaradi na školarcima. Radne bilježnice su upakirali u “kutije” s dodatnim priborom poput epruvete, lakmus papirića, kapaljke..., primjerice, za prirodu. No slično je i s tehničkim, kemijom, biologijom...

– Sve sitnice zajedno u toj kutiji ne biste platili više od 30 kuna u dućanu – a ovako vas dođu i više od 120. Ne treba dodatno pojašnjavati da se od toga u lanjskoj koronagodini i nastavi online baš ništa nije koristilo – priča G. K.

Računica koju smo napravili na primjeru petaša koji nema pravo na besplatne radne bilježnice, a u učenju će se pomoći i dopunskim materijalima iz prirode, hrvatskog, lektire, engleskog, geografije te povijesnim i geografskim atlasom, s oko 770 kuna brzo se popela i na 1295,81 kunu. Roditelje prvašića, koji u svom gradu također neće dobiti besplatne radne bilježnice i likovnu mapu s kolaž-papirom, taj će izdatak, s uračunatim omotima od 3,99 kn po komadu, stajati 405,57 kuna, a s materijalima za pomoć pri učenju, dodatnim nastavnim listićima za matematiku, hrvatski, prirodu i engleski 652,67 kn.

Potrebne radne bilježnice, omoti i likovna mapa osmaše stoje 654,77 kn, a tko poželi produbiti znanje (ne)obaveznom literaturom – 1151,77 kn. U Znanju se školske torbe i ruksaci mogu pronaći u rasponu cijena od 150 do 600 kn.

– Cijene školskog pribora variraju, ovisno o potrebama školaraca, opremljenosti (pernice od 23 do 300) ili pak koricama (bilježnice od 6 do 60 i više kuna) – odgovara voditeljica marketinga Ivana Štajcer. U Tisku pak iz ponude izdvajaju set za likovni odgoj Connect, koji sadrži čak i pregaču za likovni i foliju za klupu, po cijeni od 159 kn te anatomski školski ruksak za 249 kn. Tenisice se mogu naći već od 100 kuna naviše...

Udar na budžet

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja doznajemo da je za osnovnoškolske udžbenike u državnom proračunu osigurano 158 mil. kuna, a što se tiče drugih obrazovnih materijala te udžbenika za srednjoškolce, ista su pravila kao i lani. Učenici čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade imaju pravo na besplatne srednjoškolske udžbenike, kao i druge obrazovne materijale. Ostalima koji na to nemaju pravo, druge obrazovne materijale, kao i udžbenike za srednjoškolce – ako ih ne (su)financira lokalna samouprava – nabavljaju roditelji, odgovaraju iz UZOJ-a. Sudeći prema školskoj godini 2020./2021., za 10-ak će dana u 5. razred krenuti 39.047, a u 1. razred srednje 38.282 učenika.

