Grad učenicima osigurao bilježnice, obuću, atlase...

Godinama je svaki početak školske godine roditeljima donosio brojne brige jer su morali osigurati sredstva za kupnju torbi, knjiga, bilježnica i svega drugoga što jedan učenik treba. Zadnjih godina dio školskih potrepština na sebe je preuzela država ili jedinice lokalne samouprave, a u Vukovaru su otišli i korak dalje.

Karte za srednjoškolce

Naime, roditelji osnovnoškolaca s područja Vukovara za svoju djecu trebaju osigurati samo školske torbe i pernice. Sve drugo imaju osigurano što će znatno olakšati kućne budžete roditelja.

S obzirom na to da osnovnoškolci već imaju osigurane udžbenike, Grad Vukovar već tradicionalno za one s područja grada za sljedeću školsku godinu osigurava bilježnice s motivima Vukovara kao i besplatnu preobuku. Pri tome će učenici nižih razreda dobiti “cvičke”, koje nemaju vezice i praktične su za mlađu djecu, dok će učenici od 5. do 8. razreda dobiti tenisice startas. Uz to u gradskoj upravi odlučili su za svakog učenika osigurati i kompletan tzv. “drugi obrazovni materijal”, koji se sastoji od radnih bilježnica i likovne mape za učenike od 1. do 4. razreda te za učenike od 5. do 8. razreda i zemljopisne atlase i kutije za Tehničku kulturu. Za sve vukovarske prvašiće bit će osiguran i kompletan likovni pribor.

Prema riječima gradonačelnika Vukovara Ivana Penave, za potrebe učenika u novoj školskoj godini Grad će izdvojiti više od dva milijuna kuna. Nisu zaboravljeni ni učenici srednjih škola kojima će se sufinancirati gradske autobusne karte kao i autobusne karte za učenike koji putuju u školu u druge gradove Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Tu su i brojne srednjoškolske i studentske stipendije koje Grad redovito isplaćuje.

– U školsku 2021./2022. godinu Vukovar ulazi s 1784 učenika osnovnih škola. Od toga broja 211 je prvašića što je šest prvašića više u odnosu na prošlu godinu. Raduje nas i to što imamo porast broja djece u vrtićima.

Svaka školska godina predstavlja izazov za sve, pogotovo za prvašiće i njihove obitelji, jer im time počinje nova faza u životu. Kod većine djece to je stresno razdoblje, ali polazak u školu istodobno očekuju s nestrpljenjem, a na nama je da učinimo sve kako bi se djeca što bolje adaptirala i kako bismo im osigurali preduvjete da iz tog razdoblja ponesu lijepe uspomene – rekao je Penava.

Produženi boravak

Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac istaknuo je i da će uza sva ta izdvajanja koja osigurava Grad za sve zainteresirane učenike prvih i drugih razreda osnovnih škola biti osiguran produženi boravak.

– Radi se o mjeri koja iznimno puno znači roditeljima koji su zaposleni, jer se u tom slučaju ne moraju brinuti o tome gdje im je dijete dok ne dođu po njega. U isto vrijeme stvaramo i uvjete za uvođenje produženog boravka i za učenike trećih i četvrtih razreda, za što također postoji interes roditelja – rekao je Sušac.

Privremeni pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje Josip Paloš rekao je da su za produženi boravak i asistente u nastavi osigurana sredstva. Tako je ove školske godine osigurano 30 asistenata za 38 učenika te se roditelji o tome ne moraju brinuti.

