VIDEO Sjeverna Koreja priskače u pomoć Rusima? Novost na fronti je jasan znak da se nešto događa

Novi preokret u rusko-ukrajinskom sukobu mogla bi donijeti borbena vozila. A tu bi ključnu ulogu mogla imati - Sjeverna Koreja. Ako je točno da će ona slati Rusima svoja vozila, to bi moglo prouzročiti daljnju eskalaciju sukoba. Poznato je da jačaju veze između Rusa i Sjeverne Koreje, potpisan je i obrambeni sporazum, a sada se na jugu Rusije pojavilo sjevernokorejsko vozilo za projektile, izvještava Forbes.

Ukrajinci su u ponedjeljak uočili nešto za njih novo blizu Vovčanska, poprišta ruske ofenzive. Tek kasnije shvatili su da se radi o vozilu Bulsae-4, opremljenom projektilima za uništavanje tenkova.

First Documented Use of North Korean Bulsae-4 Anti-Tank Missile System by Russian Army in Ukraine



Russian sources are claiming this video shows the first use of the Bulsae-4 ATGM, striking a NATO AS-90 self-propelled gun from several km behind the front line. The missile’s… pic.twitter.com/7SyYtoN5Ar