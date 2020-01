Sigurnost u Splitu remeti droga i porast pokušaja ubojstava

Split je pod dojmom ekstremnih kriminalnih događaja opet apostrofiran kao grad slučaj, ogrezao u drogu, nasilje, kriminal... Širi se panika o alarmantnom stanju i tumači da je razlog tome to što institucije ne rade svoj posao. Posljedice bi se trebale odraziti na pokazatelje stanja sigurnosti odnosno statistiku kriminaliteta i to uglavnom povećanjem broja kaznenih djela, osim onih čiji broj ovisi o otkrivačkoj djelatnosti policije kao kad je primjerice riječ o zapljenama droge. Međutim, statistički podaci o stanju sigurnosti na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske od 1994. do 2018. godine, jer za 2019. nedostaju podaci za prosinac, ne potvrđuju dojam da tu vladaju kriminal i bezakonje.

Utjecaj demografije

Jedini trend koji zabrinjava je porast broja zlouporaba droga proteklih godina, ali ne i u usporedbi s ostatkom Hrvatske, pa i policijskim upravama u Rijeci i Osijeku, s tim da još više odskače broj zapljena droge što je očito posljedica rada, a ne nerada policije. Ekscesan je i veliki porast broja pokušaja ubojstava u 2018. u odnosu na prethodne godine, što se nastavilo i lani. Svi ostali pokazatelji ne samo u 2018. nego u nizu od posljednjih tri, pet pa i šest godina govore da stanje sigurnosti na području Splitsko-dalmatinske policije nije bilo nikad bolje u proteklih 25 godina. S tim da se smanjenje broja kaznenih djela može djelomično pripisati i demografskom padu, premda s druge strane Dalmacija bilježi i porast broja turista. Podaci za 11 mjeseci 2019. pokazuju da je dobar dojam iz 2018. pokvaren, i to kad je riječ o kaznenim djelima s elementom nasilja. I ukupan broj kaznenih djela je u porastu, ali ne zabrinjavajuće jer je na istoj razini kao prije nekoliko godina.

Ubojstava ispod prosjeka RH

Ukupan broj kaznenih djela 2018. bio je najmanji u proteklih 25 godina – 4092 (PU primorsko-goranska 3625, 2017. 4366, PU osječko baranjska 4668, 5158). Lani ih je u 11 mjeseci bilo već 4771 kazneno djelo, tako da će ih prvi put od 2014. vjerojatno ponovno biti više od 5000, koliko ih je bilo uvijek u prethodnih 20 godina, a najviše 1995. i 2006. godine, 8968 i 8687. Po udjelu kaznenih djela i prekršaja u odnosu na Hrvatsku (udio stanovnika Splitsko-dalmatinske županije 2011. je bio 10,6%), u 2018. najveći je kod pokušaja ubojstava 22,2 %, drskog ponašanja 20,8 %, zapljena droga 17,5% (zlouporabe droga 8,3%), tučnjava 13,6%, teških ozljeda u prometu 13,4%, prekršaja protiv javnog reda i mira 12,3%, prometnih prekršaja 11,7% i lakše ozlijeđenih u prometu 11,5 %, dok je za ostalo manji od udjela u stanovništvu, ubojstava 9%, silovanja (i pokušaja) 6%, a i udio ukupnog broja kaznenih djela je 8%.