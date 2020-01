'Došao je na preporuku časne sestre. Nitko ga nije slušao, sve dok nije uzeo kalašnjikov''

Na splitskom groblju Lovrinac pokopan je Marin Boban (25), jedna od žrtava Filipa Zavladava (25) koji je u subotu hicima iz kalašnjikova ubio Bobana, Juricu Torlaka (38) i Marina Paića (25). Dok su se prijatelji i rodbina opraštali od Bobana na splitskom groblju, tamošnja policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad tri osobe koje su bile privedene kad i Zavadlav. Prema neslužbenim informacijama, tada je priveden i mlađi brat Filipa Zavadlava, Stanislav, zbog kojeg je, kako se sumnja, pokolj i počinjen.

Trojica puštena

Stanislav Zavadlav jučer je pušten, a puštena su i druga dvojica tada privedenih. Među njima bio je i brat poznatog splitskog dilera, koji je prema špekulacijama koje su se čule nakon počinjenja ubojstva također trebao biti jedna od žrtava Zavadlava. No kako je taj diler nestao, odbivši policijsku zaštitu, policija je privela njegovog brata, kako on ne bi postao žrtva. U stanu na splitskim Skalicama, gdje žive Filipov otac Tonči i brat Stanislav nije bilo nikoga, a susjedi kažu da ih nakon ubojstava nisu ni vidjeli. Ispravljaju se pa pojašnjavaju da su ih ipak vidjeli u nedjelju kada je i Filip doveden na očevid zbog čega je, tvrde susjedi, policija razvalila vrata na stanu Zavadlav. Susjedi kažu da Filip više od godinu dana nije živio s tatom i bratom, no povremeno je dolazio k njima. Stanari govore i da su ih na toj adresi tražili kamatari kojima je Stanislav bio dužan za drogu. Prisjećaju se i da je nekoliko noći prije ubojstava oko 4 ujutro u tom stanu bila galama. Također govore i da je Filip bio koliko-toliko sređen član obitelji. Govore da je trenirao tae-kwon-do, da je poput svog oca bio pomorac te da se planirao ukrcati na brod. Zanimljivo je da je datum kada je to htio napraviti bio dan ili dva poslije dana kada je počinio zločin. U posljednje vrijeme, znancima se žalio da ga je jako pogodio prekid s djevojkom koja ga je ostavila. Ponavljao je da on tako više ne može.

– U toj je obitelji stalno bilo problema. Filipov otac je 17 godina stariji od njegove majke. Bio je pomorac, a sada se bavi skupljanjem starina. Majka se predstavlja kao umjetnička duša, no ona je bila glavni uzrok problema u obitelji zbog svoje ovisnosti o drogi i alkoholu. Problema s drogom su imala dva od tri sina, jedan se trenutačno liječi u komuni u Crnoj Gori. Ime mu je Anton Ivan, a zovu ga Džani. Filip se od njih odselio prije više od godinu dana. Tada je unajmio stan u Varošu. Pretpostavljam da su se kamatari obrušili na njega jer su vjerovali da kao pomorac ima novca – ispričali su susjedi sa Skalica.

Da je Filip doselio k njoj prije više od godinu dana potvrđuje i njegova stanodavka iz Varoša, kazavši da je k njoj došao na preporuku jedne časne sestre.

“Ne podržavamo ubojstva”

– Došao je na preporuku časne sestre koja mi je rekla da je to momak koji ne želi biti sa svojom familijom i koji traži svojevrsni azil – kaže stanodavka.

Dodaje da je Filipa zadnji put vidjela kada su ga doveli na očevid.

– Tada mi se ispričavao – kaže.

Pojašnjava da je tek kasnije doznala da je nakon ubojstva došao u unajmljeni stan gdje se presvukao.

– Izašao je s vrećicom van, a sve su to snimile i nadzorne kamere sa susjedne kuće. To se događalo u subotu oko 16 sati. Bila sam u stanu do i nisam imala pojma ni da je došao ni što se događa – ispričala je Filipova stanodavka.

U sljedećem trenutku nam pokazuje u najlonske vreće spakirane Filipove stvari, među kojima su suveniri što ih je donosio s navigavanja, poput maski. Među njegovim stvarima ima i knjiga i to ponajviše vjerske tematike.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Vidjela sam i uplatnice iz rujna i listopada. Glasile su na brata Stanislava, a iznosi su bili oko 100, 200 kuna. Pretpostavljam da je Stanislav tada bio u zatvoru, pa mu je on slao novac. Među tim njegovim stvarima su i pisma za djevojku Mariju. Čini mi se da su friško pisana jer su bila na radnom stolu. Ne znam što u njima piše, niti znam tko je Marija, no voljela bih da se javi i da joj pošaljem ta pisma. Što se tiče Filipovih stvari nemam ih namjeru nikome dati, osim njemu. Čekat će ga pa makar se iz zatvora vratio za 20 godina – kaže stanodavka.

Napominje i da je ona jedna od članica grupe “Pravda za Filipa”. Naglašava da ta grupa ni u kom slučaju ne podržava ubojstvo, već su osnovani zbog nepravde i sustava koji zanemaruje pojedinca. Kazala je i da je splitski Varoš u crnom jer je pokopan Marin Boban.

– Mi u Varošu poštujemo obitelji žrtva. Protivimo se ubojstvu, no ovdje se radi o momku kojeg 20 godina nitko nije slušao, sve do sada kada je uzeo kalašnjikov – zaključuje Filipova stanodavka.